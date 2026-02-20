×
Terremoto
Un sismo sacude el este de Afganistán

En agosto de 2025, un terremoto de magnitud 6.0 en el este del país arrasó pueblos en las laderas y provocó la muerte de más de 2,200 personas

    Un sismo sacude el este de Afganistán
    Un terremoto de magnitud 5.8 se produjo a unos 130 kilómetros al noreste de Kabul, Afganistán, según informó el USGS. (ARCHIVO)

    Un terremoto sacudió este viernes el este de Afganistán, reportaron periodistas de AFP en la capital, Kabul, y en la provincia de Nangarhar.

    El sismo de magnitud 5.8 se produjo a unos 130 kilómetros al noreste de Kabul, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

    Por el momento no se conocen informes sobre daños o víctimas.

    Residentes de las provincias de Bamiyán y Wardak, al oeste de la capital, también dijeron a AFP que sintieron el temblor.

    Sismos en esa región

    Los terremotos son comunes en Afganistán a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, cerca de donde se encuentran las placas tectónicas euroasiática e india.

    • En agosto de 2025, un terremoto poco profundo de magnitud 6.0 en el este del país arrasó pueblos en las laderas y provocó la muerte de más de 2,200 personas.

    Semanas más tarde, un sismo de magnitud 6.3 en el norte de Afganistán mató a por lo menos 27 personas.

    En 2023 y 2022, cientos de personas murieron y miles de viviendas quedaron destruidas por otros terremotos ocurridos en Herat, cerca de la frontera con Irán, y en Nangarhar.

    Las deficientes redes de comunicación e infraestructuras en las zonas montañosas de Afganistán han dificultado la respuesta ante desastres, impidiendo que las autoridades lleguen a pueblos remotos durante horas o incluso días.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.