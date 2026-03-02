Jefe de ONU llama a Israel a reabrir cruces fronterizos en Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Israel que reabra los cruces fronterizos hacia Gaza. ( EFE/EPA/VALENTIN FLAURAUD )

Israel anunció el sábado que cerró el puesto fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el lunes a Israel que reabra los cruces fronterizos hacia Gaza para permitir la entrada de ayuda al devastado territorio, informó su portavoz.

Anuncio de Israel

Israel anunció el sábado que cerró el puesto fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto por "seguridad", tras el inicio del ataque israelo-estadounidense contra Irán.

"Las autoridades israelíes han cerrado todos los pasos, incluido el de Rafah, y han suspendido los movimientos humanitarios en las zonas donde las tropas israelíes siguen desplegadas en Gaza y en sus alrededores", declaró Stéphane Dujarric, portavoz del jefe de la ONU.

"Es imperativo que se reabran todos los pasos... lo antes posible", agregó.