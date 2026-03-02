×
Ataque a Irán
Ataque a Irán

Las aerolíneas piden proteger a la aviación civil en guerra de Oriente Medio

Los ataques de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Irán provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países

    Expandir imagen
    Las aerolíneas piden proteger a la aviación civil en guerra de Oriente Medio
    La principal organización mundial de compañías aéreas instó el lunes a las partes beligerantes en Oriente Medio a no atacar aviones y aeropuertos civiles. (FUENTE EXTERNA)

    La principal organización mundial de compañías aéreas instó el lunes a las partes beligerantes en Oriente Medio a no atacar aviones y aeropuertos civiles, después de los impactos a varias terminales de la región.

    • "Es esencial que los países respeten sus obligaciones de proteger a los civiles y la aviación civil", afirmó el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, citado en un comunicado.

    Un final rápido

    "Esperamos todos un fin rápido y pacífico a las hostilidades actuales", añadió Walsh, cuya organización agrupa más de 360 compañías que representan el 85% del tráfico comercial mundial.

    Los ataques de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Teherán contra múltiples países de la región provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países y perturbaron miles de vuelos.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.