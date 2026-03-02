El ejército israelí asegura haber matado al jefe de inteligencia de Hezbolá

Una valla publicitaria con una fotografía del fallecido líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, se observa cerca de un edificio dañado tras un ataque aéreo israelí en el barrio suburbano de Haret Hreik, en el sur de Beirut, Líbano, este lunes 2 de marzo. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en bombardeos israelíes contra el suburbio sur de Beirut y localidades del sur del Líbano. ( EFE )

El ejército de Israel afirmó este lunes que mató al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbolá, Hussein Moukalled, en un ataque en Beirut el domingo, en medio de nuevas hostilidades con el grupo armado libanés.

"En un ataque preciso en Beirut anoche (domingo), el terrorista Hussein Moukalled, que se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, ha sido eliminado", afirmó el ejército en un comunicado.

Israel anuncia que mato al líder de Hezbolá horas después de atacar "todo Líbano"

El ejército israelí lanzó el lunes una ola de ataques contra Hezbolá "en todo Líbano", tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo respaldado por Irán, que por primera vez desde el inicio del conflicto ataca a Israel desde suelo libanés.

Un periodista de la AFP escuchó fuertes explosiones en Beirut a primera hora del lunes, mientras el ejército israelí afirmaba que había "comenzado a atacar objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el Líbano".

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde el Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

El ejército señaló más temprano que "en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá hacia el Estado de Israel", las fuerzas israelíes habían "comenzado a atacar objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el Líbano".

De acuerdo con la agencia de noticias estatal de Líbano, los ataques fueron contra los suburbios chiítas en el sur de la capital.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que los disparos hacia Israel perjudican los esfuerzos de Beirut por evitar un conflicto regional.

"El lanzamiento de misiles desde territorio libanés esta mañana va en contra de todos los esfuerzos y gestiones realizados por el Estado libanés para mantener al Líbano al margen de los peligrosos enfrentamientos militares que tienen lugar en la región", dijo Aoun en un comunicado.

El movimiento libanés, respaldado por Teherán, confirmó el ataque contra Israel, el primero desde el comienzo de la ofensiva militar a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hezbolá indicó que fue "en respuesta por la sangre pura (...) de Alí Hoseiní Jamenei (...) y para defender a Líbano y su pueblo".

Por su parte, Israel aseguró que había interceptado uno de los proyectiles, mientras que otros cayeron en "zonas abiertas" sin dejar víctimas o daños. "La organización terrorista Hezbolá actúa en representación del régimen iraní", indicó.

Israel pide evacuar Líbano

El ejército israelí ordenó este lunes evacuar a los habitantes de medio centenar de localidades de todo el Líbano.

"Las actividades de Hezbolá obligan al ejército israelí a actuar contra él", escribió en X la teniente coronel Ella Waweya, portavoz del ejército israelí. "Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus casas y alejarse de las aldeas al menos 1.000 metros para dirigirse a zonas despejadas", añadió.

Un periodista de la AFP constató que residentes del sur del país huyeron en coche, con colchones amarrados al techo tras la advertencia.

Un denso tráfico procedente del sur congestionó las carreteras de la ciudad libanesa de Sidón, con coches llenos de familias y algunos con colchones atados al techo, constató la AFP.

Imágenes difundidas por los medios locales mostraban carreteras llenas de coches que salían de los suburbios del sur.

La oficina del primer ministro compartió una lista de escuelas públicas disponibles para alojar a las personas desplazadas.

Las autoridades libanesas han reiterado que no desean involucrar a su país en el estallido del conflicto en la región, que comenzó tras un masivo ataque estadounidense-israelí contra Irán.

Más allá del cambio de poder en Irán, Estados Unidos e Israel buscan con la nueva ofensiva contra Teherán aniquilar "el eje de resistencia" liderado por Irán.

El país es respaldado por fuerzas en la región a las que financia y les da armas: los grupos islamistas Hezbolá y Hamás en Gaza, los rebeldes houtíes en Yemen, y las milicias en Iraq.

La organización libanesa fue debilitada luego de la guerra con Israel a la que entró de manera unilateral en octubre de 2023, en respaldo de Hamás.

Israel Hezbolá en medio de la "Furia Epica"

Israel continuó atacándola pese al cese al fuego que empezó en noviembre de 2024, y acusa a Hezbolá de rearmarse.

El sábado, poco después del inicio de la ofensiva contra Irán, Israel bombardeo lo que su ejército describió como infraestructura de Hezbolá.

"Hezbolá lanzó una campaña contra Israel en la noche y tiene toda la responsabilidad por cualquier escalada", dijo Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En Irán, los Guardianes de la Revolución aseguraron en Telegram que Hezbolá había "atacado Haifa (un puerto al norte de Israel; ndlr) con seis misiles".

"Yemén también entrará en la batalla dentro de unas horas", agregaron los guardianes, en referencia a sus aliados hutíes en Yemén, que suelen disparar misiles contra Israel.