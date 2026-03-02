Kuwait investiga derribo por error de tres aviones caza de Estados Unidos; tripulantes sobreviven

Uno de los aviones F-15E Strike Eagle en el accidente en Kuwait. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que continúan con las investigaciones para determinar las causas del derribo por error de tres aeronaves militares estadounidenses ocurrido la mañana de este lunes. Todos los tripulantes sobrevivieron y se encuentran en condición estable .

Según el portavoz del Ministerio de Defensa, las autoridades iniciaron de inmediato los procedimientos de búsqueda y rescate, tras los cuales los tripulantes fueron evacuados y trasladados a hospitales para recibir atención médica y verificar su estado de salud.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta X (anteriormente Twitter), el portavoz añadió que se coordinó directamente con las fuerzas estadounidenses aliadas sobre las circunstancias del incidente y que se tomaron medidas técnicas conjuntas para garantizar la seguridad de las tripulaciones.

En ese sentido, también hicieron un llamado al público a obtener información únicamente de fuentes oficiales .

"Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE. UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", informó el Centcom en un comunicado sobre el incidente con tres cazas F-15E Strike Eagle que participaban en la llamada Operación Furia Épica contra Irán.

Tres militares de EE. UU. muertos tras ataques

El incidente se produce en un contexto de tensiones, con recientes ataques de EE. UU. e Israel contra diversos puntos de Irán, han causado al menos 555 muertos.

Hasta la fecha, tres militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.