La aerolínea Emirates retomará los vuelos de manera limitada la noche del lunes

La aerolínea Emirates informó que comenzará a operar un número limitado de vuelos a partir de la noche del 2 de marzo, tras la suspensión general de sus operaciones anunciada previamente.

En un comunicado, la compañía indicó que dará prioridad a los pasajeros con reservas anticipadas. Aquellos clientes que hayan sido reprogramados para viajar en estos vuelos limitados serán contactados directamente por la aerolínea con los detalles correspondientes.

Emirates pidió a los viajeros no acudir al aeropuerto a menos que hayan recibido una notificación oficial confirmando su inclusión en los vuelos reanudados. La empresa señaló que el resto de sus operaciones permanece suspendido hasta nuevo aviso.

Evolución de acontecimientos

La aerolínea explicó que continúa monitoreando la situación y que ajustará su calendario operativo en función de la evolución de los acontecimientos. Las actualizaciones serán publicadas en su portal oficial y en sus canales verificados de redes sociales.

En el comunicado, la compañía agradeció a los clientes por su comprensión y paciencia ante las interrupciones del servicio.

Finalmente, reiteró que la seguridad y protección de los pasajeros y la tripulación continúan siendo su máxima prioridad.