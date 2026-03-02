La guerra en Oriente Medio se extiende con ataque de Israel al Líbano

Interceptación de un misil iraní por parte de la Cúpula de Hierro sobre Jerusalén, Israel, 2 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/ATEF SAFADI )

La guerra en Oriente Medio se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de conflicto regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La república islámica contraatacó desde el comienzo tomando como blanco las bases militares estadounidenses y el territorio israelí.

Pero su lluvia de misiles alcanzó asimismo a infraestructuras civiles, como edificios de viviendas, hoteles, refinerías, puertos y aeropuertos en varias monarquías del Golfo consideradas un remanso de paz en Oriente Medio.

La guerra ha provocado asimismo el caos aéreo con cientos de vuelos cancelados y dejó el estratégico estrecho de Ormuz prácticamente paralizado, además de disparar los precios del petróleo y del gas.

Pese a los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron este lunes ataques contra las oficinas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al cuartel general del comandante de la Fuerza Aérea.

Bombardeos con "cientos de aviones"

De su parte, el ejército israelí afirmó llevar a cabo un "ataque de envergadura" en el "corazón de Teherán" y bombardeos simultáneos "con cientos de aviones" en Irán y también en Líbano.

El portavoz castrense, Effie Defrin, advirtió que Hezbolá pagará "caro" el haber lanzado "una salva de misiles" y "de drones" contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en la operación estadounidense-israelí.

Por ahora, el ejército israelí afirma haber matado al jefe de los servicios de inteligencia del grupo, Husein Mukalled, pero también apunta al jefe del movimiento, Naim Qasem.

Era el primer ataque de Hezbolá desde el alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambos.

El gobierno libanés, que no quiere ver el país arrastrado al conflicto, prohibió las actividades militares de Hezbolá y le ordenó que entregue las armas.

Periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones en Beirut durante la noche y vieron a numerosas familias huir del sur del país en coche, algunas de ellas con colchones atados al techo.

Las autoridades libanesas dieron cuenta de al menos 31 muertos. En Irán, la Media Luna Roja iraní elevó a 555 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra.

AFP no ha podido verificar los saldos de víctimas de forma independiente.

La respuesta de Irán para vengar la muerte de Jamenei y de un gran número de altos cargos de la república islámica, se extiende a numerosos países de la región, que en muchos casos albergan bases estadounidenses.

En Kuwait, una columna de humo se elevaba encima de la embajada estadounidense y tres aviones militares norteamericanos se estrellaron sin daños humanos por un error de las defensas antiaéreas locales.

Las explosiones sacuden desde hace días ciudades como Doha, Abu Dabi y Dubái. Pero también alcanzan infraestructuras energéticas, como una gigantesca refinería de petróleo saudita o instalaciones de gas en Catar que obligaron a suspender la producción de gas natural licuado.

"Muchos días"

Nada indica que las armas vayan a silenciarse, sino todo lo contrario.

Israel dijo desde el primer día que la operación en Irán durará "el tiempo que sea necesario". El ejército estima que los ataques en Líbano podrían prolongarse "muchos" días, pero por el momento no ve motivos para una "invasión".

En una entrevista con el New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, estimó que la operación durará "cuatro o cinco semanas". y prevé más bajas, además de los cuatro militares norteamericanos muertos en combate.

La guerra en Oriente Medio impactó este lunes territorio europeo.

Dos drones dirigidos contra una base británica en Chipre fueron interceptados el lunes, informó un portavoz del gobierno chipriota.

En un comunicado conjunto, Francia, el Reino Unido y Alemania amenazaron con tomar "medidas defensivas" para proteger sus intereses y los de sus "aliados en la región" y "destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones".

Tres "opciones"

El futuro de Irán es una incógnita.

Trump declaró al New York Times que tiene "tres muy buenas opciones" para dirigir el país. No quiso revelar sus nombres "por ahora".

Por el momento el país está en manos de un triunvirato de forma provisional a la espera, según Teherán, de elegir al sucesor de Jamenei.

Irán nombró este lunes a un general de los Guardianes de la Revolución, Majid Ebnelreza, como ministro de Defensa interino, tras la muerte de su predecesor en los ataques estadounidenses e israelíes.

En un mensaje de vídeo, llamó de nuevo a los Guardianes de la Revolución y a la "policía militar" a "deponer las armas" a cambio de inmunidad total o, de lo contrario, "enfrentarse a una muerte segura".

"No negociaremos con Estados Unidos", respondió el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, quien horas después avisó que "Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra".

Sin "límite"

Muchos iraníes se alegraron de la muerte de Jamenei, aunque también desató manifestaciones de protesta.

"Hemos comprendido que no hay absolutamente ninguna forma de reformar este régimen sin una intervención extranjera", declaró a la AFP una habitante de Teherán.

"Han tomado como rehén al pueblo iraní", añadió esta treintañera que pidió el anonimato.

En enero el régimen reprimió a sangre y fuego un multitudinario movimiento de protesta. Según varias oenegés, hubo miles de muertos.

El conflicto bélico tiene efectos colaterales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que teme escasez de municiones esenciales para contrarrestar los ataques rusos si la guerra se prolonga en Oriente Medio.