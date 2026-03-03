De 1948 a 2026: cómo el Medio Oriente llegó a la guerra abierta

Uno de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, informaron las autoridades locales. ( EFE )

El actual conflicto en Medio Oriente no surgió de un hecho aislado, sino de décadas de tensiones acumuladas: rivalidades ideológicas, disputas territoriales, ambiciones nucleares y fracasos diplomáticos que, paso a paso, fueron cerrando la puerta a la negociación y abriendo la vía militar.

Estos son los antecedentes clave que explican la escalada.

Raíz histórica

El conflicto árabe-israelíLa creación del Estado de Israel en 1948 y la guerra regional que siguió abrieron una disputa estructural con el mundo árabe. La ocupación de territorios palestinos tras la Guerra de los Seis Días (1967) consolidó un conflicto prolongado en torno a soberanía, fronteras y refugiados.

La Revolución Islámica y el giro iraní (1979)

Con la llegada al poder del régimen islámico, Irán adoptó una postura abiertamente hostil hacia Israel y hacia la influencia de Estados Unidos en la región. Desde entonces, Teherán ha impulsado un "eje de resistencia" apoyando a actores armados como Hezbolá en Líbano, milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen, configurando una red regional de presión indirecta sobre Israel.

El programa nuclear iraní: núcleo de la tensión actual

Desde comienzos del siglo XXI, el desarrollo nuclear iraní se convirtió en el principal punto de fricción con Occidente. Irán sostiene que su programa tiene fines civiles y energéticos; Estados Unidos e Israel temen que pueda derivar en capacidad armamentística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/unnamed-1-718712c4.png

Las disputas sobre el enriquecimiento de uranio, las inspecciones internacionales y el levantamiento de sanciones económicas han bloqueado acuerdos duraderos. Para Israel, impedir que Irán alcance umbral nuclear es una prioridad estratégica; para Teherán, renunciar al programa bajo presión externa es una cuestión de soberanía.

Fracaso diplomático y retorno a la confrontación

Los intentos de negociación para limitar el programa nuclear iraní se estancaron tras desacuerdos sobre sanciones y verificación. El deterioro de la confianza mutua dio paso nuevamente a la lógica militar.

Escalada previa (2024–2025)

En los últimos años aumentaron los ataques encubiertos, sabotajes y bombardeos selectivos entre Israel e Irán. En 2025 se produjo un intercambio directo de misiles y drones que rompió el patrón tradicional de guerra indirecta.

Guerra abierta en 2026

A finales de febrero de 2026, fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques de gran escala contra instalaciones nucleares y militares iraníes. La operación marcó un salto cualitativo: ya no se trataba solo de guerra por delegación, sino de confrontación directa entre Estados.

Crisis interna en Irán y riesgo regional

Los ataques alcanzaron estructuras estratégicas del régimen iraní, generando una crisis política interna y acelerando la dinámica bélica. Irán respondió con misiles y drones contra territorio israelí y contra intereses estadounidenses en la región.

Impacto global

La tensión se extendió al Golfo Pérsico, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo. Las potencias internacionales han tomado posiciones diplomáticas divergentes, mientras el riesgo de una guerra regional de mayor escala continúa latente.