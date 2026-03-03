Israel bombardeó este martes Teherán y se adentró con tropas terrestres en Líbano, al tiempo que Irán alcanzó con sus drones la embajada de Estados Unidos en Riad y varios países del Golfo, en el cuarto día de una guerra en Oriente Medio sin límite de tiempo.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local. AFP no ha podido verificar este saldo.

Los ataques de ambas partes arrecian incendiando las monarquías petroleras del Golfo y disparando el precio del oro negro, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en otras crisis como la pandemia de covid-19 o incluso la guerra en Ucrania.

La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue blanco de dos drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Más tarde un periodista de AFP y testigos escucharon explosiones en el centro de Riad.

Evacuar 14 países

Un vecino dijo haber "sentido la casa temblar".

Así las cosas, Washington, que ha registrado seis bajas de soldados, tomó la decisión drástica de pedir a los estadounidenses que abandonen Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por motivos de seguridad. En total 14 países.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda bélica después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes.

"Sería un acto de guerra", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghai, en rueda de prensa en Teherán.

Teherán ha multiplicado sus ataques contra objetivos estadounidenses en la región.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico, amenazaron a Estados Unidos e Israel con abrir "las puertas del infierno" a sus "enemigos". Por de pronto en las últimas horas reivindicaron el ataque a una base aérea estadounidense en Baréin.

Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos.

Catar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

En Teherán, una ciudad fantasmal, sigue el estruendo de las explosiones, según periodistas de la AFP, al igual que en Karaj, al oeste de Teherán, y en Isfahán, en el centro del país.

Israel anunció el martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán.

Horas antes afirmó haber golpeado y "desmantelado" la sede de la radiotelevisión pública, pero esta última dijo que continuaba con su programación.

La agencia de la Unión Europea para el asilo teme un "flujo de refugiados de una magnitud sin precedentes" desde Irán, que cuenta con cerca de 90 millones de habitantes.

Incursión terrestre en Líbano

En Líbano prosiguen las órdenes de evacuación debido a los ataques llevados a cabo por Israel en respuesta a los disparos del movimiento proiraní Hezbolá, y que según las autoridades libanesas han causado un total de 52 muertos. La AFP no ha podido comprobar este balance.

La ONU informó de al menos 30,000 desplazados.

Este martes, el ejército israelí lleva a cabo una incursión terrestre en una zona fronteriza del sur, indicó una fuente militar libanesa a AFP.

"Tropas terrestres de Israel avanzaron desde las llanuras de Kfarkila y Khiam", junto a la frontera israelo-libanesa, indicó la fuente, que pidió el anonimato.

Hezbolá, un partido-milicia con un gran protagonismo político en Líbano y apadrinado por Irán desde hace décadas, dijo haber apuntado a tres bases militares situadas en el suelo israelí.

El sábado, al comienzo de la operación, en la que murió el líder supremo iraní Alí Jamenei, el presidente estadounidense Donald Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979.

Pero su secretario de Estado, Marco Rubio, precisó que, aunque sería bienvenido, no es "el objetivo" de la guerra, que podría durar semanas o incluso "mucho más, según Washington.

Se trata ante todo, según Israel, de impedir que Irán se dote de la bomba atómica y de destruir sus capacidades balísticas.

Después de la guerra de doce días de junio de 2025, los iraníes "comenzaron a construir nuevas instalaciones, búnkeres subterráneos que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y sus programas de armas nucleares fueran intocables en unos meses", aseguró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Y entonces podrían haber apuntado a Estados Unidos", añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, respondió a Rubio en X que "nunca ha habido una supuesta 'amenaza" iraní'".

Nerviosismo en los mercados

La guerra en Oriente Medio amenaza una región crucial para la producción y exportación de hidrocarburos, lo que hace temblar los mercados, con una subida de los precios del oro negro y el gas.

Hacia las 11H30 GMT del martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, subía un 7.94 % hasta los 83.91 dólares, tras haber alcanzado los 85.12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024.

Los precios del gas europeo también se disparan por la paralización del estrecho de Ormuz y después de que QatarEnergy anuncia el cese de la producción de gas natural licuado (GNL) y de otros productos.