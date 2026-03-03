×
Ataque a Irán
Irán urge al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar para detener la guerra

Conflicto entre EE. UU., Israel e Irán, tras bombardeos que mataron al líder iraní, entra en cuarto día

    Irán urge al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar para detener la guerra
    En esta fotografía aérea difundida por el Centro de Prensa Iraní, los dolientes cavan tumbas durante el funeral de los niños muertos en un supuesto ataque a una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgan, en Minab, el 3 de marzo de 2026. (AFP)

    Irán pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe urgentemente para detener la guerra con Israel y Estados Unidos.

    "El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un deber (...) si lo desea, puede actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad", indicó el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei.

    Conflicto entra al cuarto día

    El conflicto iniciado el sábado con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que mataron entre otros al líder supremo iraní Alí Jamenei, se encuentra este martes en su cuarto día.

    • Irán ha replicado atacando bases norteamericanas en el Golfo y lanzando misiles y drones contra Israel.
