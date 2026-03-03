Israel ataca edificio donde se reunía la Asamblea de Expertos en Irán

Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de Defensa de Israel atacó un edificio en el que se encontraba reunida la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano de 88 miembros encargado de elegir al próximo líder supremo del país, según informaron fuentes israelíes citadas por The Jerusalem Post.

De acuerdo con ese medio, agencias de noticias iraníes reportaron que el edificio fue "arrasado" durante los bombardeos israelíes. Hasta la noche del martes no se habían reportado heridos ni fallecidos como consecuencia del ataque.

La Asamblea de Expertos es el órgano responsable de designar al líder supremo de Irán. Más temprano el martes, la agencia iraní ISNA citó a uno de sus miembros al afirmar que la elección del sucesor del anterior líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, "no tomará mucho tiempo".

Según The Jerusalem Post, Khamenei y varios altos mandos militares y de inteligencia iraníes murieron el sábado, cuando Israel inició la operación militar denominada "León Rugiente".

Más de dos mil bombas

El medio indicó que, hasta la noche del lunes, el Ejército israelí había lanzado más de 2,500 bombas contra la República Islámica y atacado más de 600 objetivos.

Durante la madrugada, la Fuerza Aérea israelí bombardeó un complejo de liderazgo en Teherán. Aproximadamente 100 aviones de combate lanzaron más de 250 bombas sobre el área, según datos del propio Ejército citados por The Jerusalem Post.

De acuerdo con la versión israelí, el complejo albergaba la sede del presidente iraní, el cuartel del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, un recinto utilizado por el principal foro de liderazgo del país y un centro de entrenamiento para oficiales militares.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han ofrecido un balance oficial independiente sobre los daños ni sobre posibles víctimas adicionales. La información se mantiene en desarrollo.