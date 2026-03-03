El cierre del espacio aéreo mantiene suspendidos los vuelos hacia y desde Dubái hasta el 4 de marzo

Un avión de Emirates se encuentra estacionado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en Los Ángeles, California, el 2 de marzo de 2026, tras la cancelación de su vuelo de regreso al Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) debido a la guerra en Oriente Medio. ( AFP )

El cierre del espacio aéreo en varios países de la región mantiene suspendidos todos los vuelos programados hacia y desde Dubái hasta las 11:59 de la noche, hora local de Emiratos Árabes Unidos, del 4 de marzo.

La medida ha obligado a cancelar las operaciones regulares de pasajeros, mientras las autoridades y las aerolíneas ajustan sus itinerarios ante las restricciones vigentes.

Pese a la suspensión general, se mantienen algunos vuelos limitados de repatriación de pasajeros y de carga los días 3 y 4 de marzo. En estos casos, se está dando prioridad a viajeros con reservas previas.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a los pasajeros no acudir al aeropuerto salvo que hayan recibido confirmación directa de su aerolínea o cuenten con un boleto confirmado en alguno de los vuelos autorizados.

El desarrollo de las operaciones dependerá de cómo evolucione la situación en el espacio aéreo regional. Las compañías aéreas continúan monitoreando el escenario para ajustar sus cronogramas.

Se aconseja a los viajeros consultar el estado de su vuelo en los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y revisar sus correos electrónicos antes de trasladarse a las terminales aéreas.

Las autoridades reiteraron que la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones es la principal prioridad mientras se mantengan las restricciones.