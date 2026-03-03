El cierre del espacio aéreo mantiene suspendidos los vuelos hacia y desde Dubái hasta el 4 de marzo
Autoridades piden no acudir al aeropuerto sin confirmación previa de la aerolínea o boleto válido en vuelos autorizados
El cierre del espacio aéreo en varios países de la región mantiene suspendidos todos los vuelos programados hacia y desde Dubái hasta las 11:59 de la noche, hora local de Emiratos Árabes Unidos, del 4 de marzo.
La medida ha obligado a cancelar las operaciones regulares de pasajeros, mientras las autoridades y las aerolíneas ajustan sus itinerarios ante las restricciones vigentes.
Pese a la suspensión general, se mantienen algunos vuelos limitados de repatriación de pasajeros y de carga los días 3 y 4 de marzo. En estos casos, se está dando prioridad a viajeros con reservas previas.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan a los pasajeros no acudir al aeropuerto salvo que hayan recibido confirmación directa de su aerolínea o cuenten con un boleto confirmado en alguno de los vuelos autorizados.
- El desarrollo de las operaciones dependerá de cómo evolucione la situación en el espacio aéreo regional. Las compañías aéreas continúan monitoreando el escenario para ajustar sus cronogramas.
Se aconseja a los viajeros consultar el estado de su vuelo en los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y revisar sus correos electrónicos antes de trasladarse a las terminales aéreas.
Las autoridades reiteraron que la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones es la principal prioridad mientras se mantengan las restricciones.