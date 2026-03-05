Buque iraní hundido por EE. UU. era el orgullo de la tecnología naval de esa nación

La fragata iraní IRIS Dena, hundida el miércoles tras un ataque desde un submarino estadounidense en las costas de Sri Lanka, se encontraba en el océano Índico tras participar en ejercicios navales multilaterales organizados por la India antes de emprender su regreso a Irán. ( EFE )

El hundimiento de la fragata IRIS Dena, ocurrido el 4 de marzo de 2026 a unas 40 millas náuticas de la costa de Sri Lanka, puso fin a la trayectoria de uno de los buques más emblemáticos de la Armada de la República Islámica de Irán.

La nave fue atacada por un submarino de la Marina de los Estados Unidos con un torpedo Mark 48. Representaba un hito en la industria militar de Teherán por tratarse de un diseño de fabricación nacional con capacidades tecnológicas avanzadas.

Especificaciones técnicas y diseño nacional

Identificada oficialmente como IRIS Dena 75, la embarcación pertenecía a la clase Moudge y formaba parte de la Flota del Sur iraní. Aunque en medios internacionales se le clasificaba como fragata, en persa se utilizaba el término "navshekan", que significa destructor.

Entre sus características principales figuraban:

Dimensiones y capacidad: medía aproximadamente 95 metros de eslora y 11 metros de manga, con un desplazamiento estimado entre 1,300 y 1,500 toneladas.

Propulsión innovadora: fue el primer buque de su tipo equipado con cuatro motores Bonyan 4 de fabricación iraní, que generaban una potencia total de 20,000 caballos de fuerza. Esto le permitía alcanzar una velocidad de hasta 30 nudos.

Maniobrabilidad: disponía de un sistema de propulsión transversal en proa diseñado para facilitar maniobras complejas.

Poder de fuego y vigilancia

El Dena no solo era un símbolo de autonomía industrial, sino también una plataforma de combate versátil equipada con varios sistemas de armas y vigilancia.

Sistemas de misiles: incorporaba un sistema de lanzamiento vertical (VLS) capaz de disparar misiles antibuque Qader y misiles superficie-aire.

Artillería: contaba con un cañón naval Fajr-27 de 76 milímetros, un sistema antiaéreo Fath-40 de 40 milímetros, cañones Oerlikon de 20 milímetros y lanzadores triples de torpedos de 533 milímetros.

Tecnología de detección: su radar Asr ofrecía una cobertura de 360 grados con un alcance de hasta 300 kilómetros. El sistema permitía rastrear hasta 40 objetivos y atacar simultáneamente a cinco de ellos. Además, el buque disponía de una plataforma para helicópteros que ampliaba su radio de vigilancia.

Trayectoria y significado histórico del hundimiento

Antes de su final en el océano Índico, el IRIS Dena ganó notoriedad internacional al participar en la misión "360 grados" entre 2022 y 2023, una circunnavegación global que incluyó un polémico atraque en Brasil. Más recientemente, en febrero de 2026, había participado en ejercicios militares conjuntos en la India.

Su destrucción representa un hecho inusual en la guerra naval contemporánea, ya que se trata del primer buque enemigo hundido por un submarino estadounidense mediante torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.