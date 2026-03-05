Un avión de combate F-35I de la Fuerza Aérea de Israel derribó el miércoles un caza iraní Yak-130 de fabricación rusa durante una operación sobre Teherán, según informó el ejército israelí. El incidente constituye el primer caso conocido en el que un F-35 destruye una aeronave tripulada enemiga.

El hecho también marca el regreso del combate aire-aire para Israel después de casi cuatro décadas. La última vez que un avión israelí derribó una aeronave tripulada enemiga ocurrió el 24 de noviembre de 1985, cuando un F-15 abatió dos cazas sirios MiG-23 sobre el Líbano.

La acción ocurrió mientras el F-35 participaba en una misión contra objetivos del gobierno iraní en la capital. De acuerdo con autoridades militares israelíes, el piloto detectó la presencia del Yak-130 durante la operación, lo fijó como objetivo y lanzó un misil para neutralizarlo.

"Hecho histórico"

En una grabación de radio difundida por el ejército, el jefe de la Fuerza Aérea de Israel, mayor general Tomer Bar, calificó el derribo como un hecho "histórico".

"El intercepto histórico sobre los cielos de Teherán es una expresión del poder de la fuerza aérea y de su determinación personal. La próxima misión ya está esperando", dijo Bar al piloto tras el combate.

El comandante de la base aérea de Nevatim, donde opera la flota de F-35 israelíes, explicó que la decisión de disparar se tomó al considerar que el avión iraní representaba un riesgo para la aeronave israelí.

"Identificamos el avión, fijamos el blanco y lanzamos el misil", afirmó el oficial, identificado solo por su rango y la inicial de su nombre.

Según el mando militar, el Yak-130 se encontraba en una posición que podía amenazar al F-35 durante la operación. "El avión iraní ponía en peligro nuestra aeronave. Podía haberla alcanzado, por lo que lo derribamos", agregó.