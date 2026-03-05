Israel afirma haber destruido decenas de centros militares en la 12.ª ola de ataques contra Teherán

Camiones de transporte pesado transportan tanques israelíes por una carretera cerca de la frontera con el Líbano en la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 5 de marzo de 2026. ( EFE )

El Ejército de Israel informó que completó una duodécima ola de ataques aéreos contra objetivos en Irán, incluyendo instalaciones vinculadas a fuerzas de seguridad internas y unidades paramilitares en Teherán y la provincia de Alborz, según fuentes del Ministerio de Defensa israelí.

De acuerdo con el comunicado atribuido a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), los bombardeos fueron ejecutados por la Fuerza Aérea israelí con apoyo de inteligencia militar, en el marco de operaciones destinadas a atacar infraestructura considerada estratégica por el gobierno israelí.

Entre los objetivos alcanzados se encuentra el cuartel general de una unidad especial iraní responsable de coordinar fuerzas de seguridad internas en la provincia de Alborz, una instalación que, según Israel, dirige unidades especiales desplegadas en esa zona y participa en la conducción de fuerzas armadas del régimen.

Instalaciones atacadas

Las autoridades militares israelíes indicaron que, además de ese complejo, fueron atacadas instalaciones en distintas zonas de Teherán asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a la organización Basij, una fuerza paramilitar vinculada al aparato de seguridad del Estado iraní.

Entre los objetivos mencionados también figura un centro de mando de las fuerzas armadas de seguridad interna, que, según la versión israelí, coordina operaciones de control interno dentro del país.

Las fuentes del Ministerio de Defensa israelí señalaron que los bombardeos alcanzaron decenas de centros de mando, así como otros sitios utilizados para el almacenamiento y la producción de distintos tipos de armamento.

El ejército israelí sostuvo que las operaciones forman parte de una campaña más amplia destinada a debilitar la infraestructura militar y de seguridad del gobierno iraní, especialmente en la capital del país.

Sin balance oficial de daños

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han ofrecido un balance oficial de daños o víctimas relacionado con estos ataques, mientras que el Ministerio de Defensa de Israel afirma que las operaciones continúan en el área de Teherán.

La ofensiva forma parte de la escalada militar que se desarrolla en la región desde finales de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una serie de ataques contra instalaciones estratégicas en territorio iraní, lo que posteriormente provocó represalias por parte de Irán contra objetivos israelíes.

Las autoridades israelíes indicaron que la campaña aérea continuará con nuevas operaciones dirigidas a desmantelar capacidades militares iraníes, aunque no ofrecieron detalles sobre los próximos objetivos o la duración de la ofensiva.