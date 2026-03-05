Más de 1,300 muertos en guerra entre EE. UU., Israel e Irán que se extiende por la región

La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este jueves. ( EFE )

El balance de víctimas mortales en el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán supera ya las 1,300 personas, según cifras preliminares reportadas en distintos países afectados por los ataques y contraataques registrados en los últimos días en Medio Oriente.

Irán concentra la mayor parte de las víctimas. De acuerdo con los datos disponibles, al menos 1,230 personas han muerto en territorio iraní como resultado de los bombardeos y operaciones militares vinculadas al conflicto.

Entre esas víctimas se incluyen 175 estudiantes y personal escolar que fallecieron el sábado tras el impacto de un misil contra una escuela en la ciudad de Minab, uno de los episodios más mortales reportados hasta ahora durante la escalada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-92024-am-a6332af0.jpeg

En Israel, las autoridades reportaron 11 fallecidos. Nueve de esas muertes se produjeron el 1 de marzo en Beit Shemesh, luego de un ataque con misiles lanzados desde Irán.

Estados Unidos también ha registrado bajas en el contexto de la confrontación. Seis militares estadounidenses han muerto durante operaciones relacionadas con la ofensiva y la respuesta iraní.

El conflicto se extiende

El conflicto ha tenido repercusiones en varios países de la región. En Líbano, al menos 77 personas han muerto en ataques israelíes registrados desde el lunes, en medio del aumento de las tensiones en la frontera y las operaciones militares en territorio libanés.

Otros países del Golfo también han reportado víctimas vinculadas indirectamente a la escalada militar.

En Baréin, una persona murió después de que se produjera un incendio en la ciudad industrial Salman, incidente que ocurrió tras la interceptación de un misil.

En Kuwait, cuatro personas murieron, entre ellas dos soldados kuwaitíes, durante ataques atribuidos a Irán contra el país.

En Omán, una persona falleció cuando un proyectil impactó un buque tanque de productos con bandera de las Islas Marshall frente a su costa.

Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos reportaron tres muertos en incidentes relacionados con la escalada militar.