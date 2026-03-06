Israel bombardea Teherán en el octavo día de la guerra

El humo se eleva después de un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, el 6 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta estadounidense-israelí continuó atacando múltiples lugares en todo Irán, marcando el séptimo día del conflicto que comenzó el 28 de febrero. ( EFE )

Israel bombardeó temprano este sábado la capital de Irán en el octavo día de la guerra, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que solo quiere una "rendición incondicional" de Teherán.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una oleada de ataques a gran escala" contra objetivos gubernamentales en Teherán, según un comunicado militar difundido de madrugada.

Poco antes, el ejército israelí anunció la detección de una nueva andanada de misiles iraníes dirigidos hacia el Estado hebreo, que lanzó junto a Estados Unidos una ofensiva contra Irán el 28 de febrero que desató el conflicto.

Tras esos disparos de Irán, cuyas represalias ha extendido la guerra a todo Oriente Medio, explosiones sacudieron Tel Aviv, aparentemente provocadas por la interceptación de los proyectiles por la defensa aérea.

A continuación, el ejército israelí indicó en un comunicado que los habitantes podían salir de los refugios "en todas las regiones del país". El viernes en la noche, Trump había asegurado que las operaciones militares contra la república islámica "van muy bien".

Ya había advertido en su red Truth Social que "no habrá ningún acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL".

Esas declaraciones del magnate republicano hicieron disparar los precios del petróleo, que subieron casi un 30% en una semana hasta niveles no vistos desde 2023.

El conflicto y los miedos sobre su duración en una gran región productora de crudo han paralizado parte de los flujos de hidrocarburos procedentes del Golfo, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz.

En el terreno, los bombardeos se han sucedido sin descanso: el ejército israelí asegura que atacó "400 objetivos" en Irán solo durante el viernes.

El mando militar estadounidense para Oriente Medio dice que ha golpeado "3.000" blancos desde el inicio el pasado fin de semana de la operación "Furia épica" contra Teherán.

- Teherán se vacía -

En Teherán, en el primer viernes de oración desde la muerte del ayatolá Alí Jamenei, multitudes de personas vestidas de negro se congregaron enarbolando banderas iraníes o retratos del difunto líder supremo.

"La ciudad se vació, mucha gente se fue", aseguró a la AFP Robert, un empresario de la capital de 60 años. Según un portavoz del gobierno iraní, alrededor de un millar de personas han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, de las cuales el 30% son niños. La AFP no ha podido verificar estas afirmaciones.

Irán sigue respondiendo con ataques contra Israel, donde en total han muerto 10 personas, según los servicios de emergencia.

También en su punto de mira están sus vecinos del Golfo, en donde Teherán asegura que solo ataca bases e intereses estadounidenses. Trece personas, entre ellas siete civiles, han muerto en esa región, normalmente pacífica. El viernes, cohetes y drones atacaron Kuwait y Baréin, Arabia Saudí y Catar.

Riad dijo este sábado por la mañana haber interceptado un misil balístico que se dirigía a la base aérea del príncipe Sultán, donde se encuentran militares estadounidenses.

En Irak, una instalación petrolera en el sur del país fue atacada por drones por segunda vez el viernes, declaró una fuente de seguridad iraquí. El aeropuerto de Bagdad, que alberga una base militar y una instalación diplomática estadounidense, también fue impactado.

- 300.000 desplazados en Líbano -

En Líbano, arrastrado al conflicto cuando el movimiento libanés proiraní Hezbolá atacó a Israel para "vengar" la muerte de Jamenei, no deja de aumentar el saldo de los masivos bombardeos israelíes lanzados en represalia.

Al menos nueve personas murieron el viernes por la noche en ataques en el este, lo que eleva el balance total desde el lunes a 226 muertos y unos 800 heridos, según las autoridades.

Unas 300.000 personas se han visto obligadas a huir de los bombardeos israelíes en el país, a menudo sin saber adónde ir, según la oenegé Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Hezbolá también sigue lanzando cohetes contra Israel, 70 el viernes según el ejército israelí, que por su parte afirmó haber atacado "500 objetivos" en Líbano desde el lunes y haber matado a "70 terroristas" del movimiento chiita libanés.

En el sur de Líbano, dos cascos azules de la ONU resultaron heridos graves cuando su base en fue alcanzada el viernes, según la fuerza de Naciones Unidas y el ejército de Ghana. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de una "situación que podría salirse de control" con este conflicto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su apoyo a un alto el fuego "inmediato" durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.

- Inteligencia rusa -

Según la prensa estadounidense, Rusia proporciona información a Irán sobre posibles objetivos estadounidenses, pero Washington se apresuró a restarle importancia.

"No nos preocupa. Lo afrontaremos si es necesario", declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, según extractos difundidos el viernes de una entrevista que concedió al programa "60 Minutes" de la CBS, programado para el domingo.

La guerra se ha extendido además al Kurdistán iraquí, donde hay grupos de kurdos iraníes en el exilio, objetivo de misiles y drones, así como a Azerbaiyán.

Al mismo tiempo, se multiplican las preguntas sobre un ataque que, según las autoridades iraníes, tuvo como objetivo una escuela en Minab (sur de Irán) el primer día del conflicto y dejó 150 muertos.

Una investigación del diario The New York Times, basada en imágenes de satélite, sugiere que Estados Unidos puede tener responsabilidad. Al parecer, su objetivo era una base naval cercana.

Ni Washington ni Israel han dicho que estuvieran detrás del ataque.