Trump dice que el próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación

Miles de fieles rezan en la mezquita Mosala en rememoración al difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí. Un desafiante Teherán gritó Jameneísigue vivo en el primer viernes sin el difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí y tras una dura noche de bombardeos, quizás la peor desde que comenzó la guerra con Estados Unidos e Israel. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Jamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

Ministro de Irán advierte: es el "pueblo iraní", no Trump, quien debe elegir a su nuevo líder

Debe ser "el pueblo iraní", y no Donald Trump, quien elija a su nuevo líder, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y exigió que el presidente estadounidense se disculpe por iniciar la guerra en Medio Oriente.

"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró Abbas Araghchi en el programa "Meet the Press" de la NBC, después de que Trump afirmara el jueves que debería participar en la elección del próximo líder supremo de Irán.

Araghchi también afirmó que el mandatario republicano "debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado".

Trump defendió su derecho a participar en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei en las primeras oleadas de la ofensiva estadounidense-israelí, iniciada hace nueve días.

También rechazó la posibilidad de que el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, reemplace a su padre.

Las voces iraníes sobre el sucesor

Araghchi no se pronunció sobre quién sería el sucesor del líder supremo.

Algunos clérigos sugirieron que Mojtaba sería el elegido.

"Tenemos que esperar a que la Asamblea de Expertos se reúna y vote por el nuevo líder supremo, y por quien sea elegido por ellos", declaró Araghchi a la NBC.

Justificó además los ataques iraníes que han golpeado a los vecinos del Golfo durante la guerra, afirmando que esos ataques estaban dirigidos contra bases estadounidenses en la región, ubicadas en esos países.

"Fueron los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense", dijo Araghchi.

"Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros vecinos".

Trump ha afirmado que los misiles iraníes podrían "pronto" alcanzar Estados Unidos, aunque una evaluación de inteligencia estadounidense de 2025 indicó que Teherán no tenía misiles balísticos intercontinentales y que podría tardar hasta 2035 en desarrollar 60 de esas armas.