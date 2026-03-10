Explosiones sacuden Teherán después de que EE. UU. prometiera intensificar los ataques

Habitantes declararon que muchos comercios están cerrados, al igual que los colegios y la mayoría de las oficinas, bancos y administraciones. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevas explosiones estremecieron Teherán este martes por la noche, después de que Estados Unidos amenazara con el día "más intenso" de ataques desde el comienzo de una guerra que amenaza el suministro de petróleo.

En torno a las 20H30 hora iraní (17H00 GMT) se registraron explosiones en Teherán de tal potencia que se escucharon a varios kilómetros a la redonda, constató un periodista de AFP sin que se sepa cuáles eran los objetivos.

Blanco desde hace once días de bombardeos estadounidense-israelíes, Irán ha lanzado sus propias andanadas de misiles y drones hacia Israel y monarquías petroleras, algunas de las cuales albergan bases de Estados Unidos.

El ministro de Defensa estadounidense Pete Hegseth anunció que el martes sería "el día más intenso de los ataques" en una guerra que ha costado a Washington siete militares muertos y otros 140 heridos.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, prometió por su parte romper "los huesos" del régimen iraní.

Habitantes declararon a AFP que muchos comercios están cerrados, al igual que los colegios y la mayoría de las oficinas, bancos y administraciones.

Las comunicaciones están restringidas y es casi imposible hablar con el extranjero.

Según una habitante, contactada por AFP, hay "hombres armados en las calles a bordo de grandes vehículos". "Lo único que vemos de ellos son sus ojos", dijo.

El presidente estadounidense Donald Trump envió un mensaje contradictorio al mencionar el lunes la posibilidad de que la guerra termine "pronto", lo que fomentó la bajada del precio del petróleo, convertido en el nervio de la contienda bélica.

El lunes los precios de los hidrocarburos se dispararon antes de estabilizarse el martes, en medio del temor de que la guerra provoque una crisis económica mundial.

La refinería de Ruwais en Emiratos Árabes Unidos se vio obligada a cerrar por un ataque de drones, informó una fuente conocedora que pidió el anonimato.

"Vimos dos bolas de fuego elevarse del complejo, acompañadas de ruidos fuertes que parecían explosiones", contó, también bajo anonimato, un taxista que recogió al personal evacuado de la refinería.

Emiratos no dio cuenta de daños en la refinería.

Estados Unidos avisó a Irán de que evitara tomar como rehén la economía mundial, pero la advertencia parece haber caído en saco roto.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", replicó Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.

Parece referirse al estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado, y que Irán controla de facto.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que la Marina escoltó a un buque petrolero para que pudiera cruzar este estrecho, pero minutos después borró el mensaje y la Casa Blanca lo desmintió.

Los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico del régimen, respondió que ningún buque de la Armada estadounidense "se ha atrevido" acercarse a este paso.

- ¿Guerra sin fin? -

El jefe del gigante saudí de hidrocarburos Aramco, Amin Nasser, considera "absolutamente crucial que el transporte marítimo se reanude en el estrecho".

En Europa los nervios están a flor de piel.

La Unión Europea recomendó bajar los impuestos sobre la energía para compensar el aumento de los precios y el canciller alemán, Friedrich Merz, llamó a evitar "una guerra sin fin".

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó este martes "una reunión extraordinaria" para evaluar si es necesario recurrir a los stocks estratégicos de hidrocarburos, que terminó sin ningún anuncio.

Las autoridades iraníes mantienen un tono desafiante.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido a Trump.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento, prometió una respuesta "ojo por ojo, diente por diente" a los ataques contra las infraestructuras iraníes.

El ministerio de Inteligencia anunció la detención de treinta personas por presunto espionaje, incluido un extranjero, cuya nacionalidad no ha sido revelada.

Esta determinación se suma a la designación el domingo del ayatolá Mojtaba Jamenei como guía supremo, tras la muerte de su padre en los bombardeos israeloestadounidenses el primer día de la guerra.

Dos días después, el heredero, cuya esposa también fue asesinada, todavía no ha aparecido en público.

Lo único que se ha filtrado en un reportaje de la televisión pública es que él "resultó herido" en la guerra.

Entretanto continúan los ataques iraníes contra las monarquías petroleras del Golfo, algunas de los cuales albergan bases estadounidenses.

Kuwait y Arabia Saudita dijeron haber derribado drones y Baréin lamentó dos muertos en un ataque a un edificio residencial.

En Líbano, el ejército israelí continúa con su ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbolá que, según el gobierno libanés, ha provocado casi 760,000 desplazados.