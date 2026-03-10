La guerra en Oriente Medio desplaza a más de 10 mil personas en Líbano en un día, según la ONU

Más de un centenar de trabajadoras inmigrantes desplazadas por la guerra en Líbano se refugian en la iglesia de Saint Joseph, en Beirut. ( EFE )

Naciones Unidas dijo este martes que más de 100,000 personas se han visto obligadas a desplazarse dentro de Líbano en apenas 24 horas, a causa de la guerra en Oriente Medio.

Líbano se vio arrastrado a la guerra cuando el movimiento chiita proiraní Hezbolá comenzó el 2 de marzo a lanzar proyectiles contra Israel.

El Estado hebreo ha replicado con numerosos bombardeos en el sur, el este y la periferia meridional de Beirut, feudo de Hezbolá, causando al menos 486 muertos según el gobierno.

"A día de hoy, más de 667,000 personas en Líbano están registradas como desplazadas en la plataforma web del gobierno. Esto representa un incremento de 100,000 en apenas un día", indicó Karolina Lindholm Billing, representante en Líbano de la agencia de la ONU para los refugiados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/f1cde100f6e44c8866fd505d68d1c58a61cc34c9w-15c7f317.jpg Un ataque aéreo israelí impactó el barrio de Dahiyeh, al sur de Beirut, Líbano, el 9 de marzo de 2026. (EFE)

"Es un ritmo más rápido que si se compara con 2024", añadió la responsable desde Beirut, en declaraciones a la prensa acreditada en Ginebra.

Conflicto desde 2023

Hezbolá abrió en octubre de 2023 un frente con Israel en "solidaridad" con los palestinos de Gaza, al día siguiente del ataque del movimiento islamista Hamás en suelo israelí desde el enclave costero.

La guerra entre Hezbolá e Israel se intensificó entre septiembre y noviembre de 2024. El episodio terminó con un alto el fuego, pese al cual Israel bombardeó cientos de objetivos en Líbano desde entonces y mantuvo posiciones en el sur del país.