Irán arrestó a casi 200 personas en medio de la guerra, denunció organización de DD. HH.

Las autoridades iraníes han arrestado a casi 200 personas en todo el país por cargos relacionados con la guerra contra Estados Unidos e Israel, denunció el jueves un grupo de defensa de derechos humanos, con sede en Estados Unidos.

Los cargos incluyen actividad en redes sociales, envío de contenido a medios de comunicación extranjeros, espionaje y alteración del orden público, señaló la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana).

La organización, que afirma que su conteo se basa en informes oficiales, señaló que al menos 195 personas han sido detenidas en todo el país.

En un caso, el brazo de inteligencia de los Guardianes de la Revolución anunció que 10 personas fueron detenidas por filmar lugares alcanzados por los ataques y luego enviar las imágenes a medios de comunicación extranjeros.

A comienzos de esta semana, el jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, dijo que cualquier manifestante será tratado como un enemigo y abatido a tiros y advirtió que las fuerzas de seguridad tienen "el dedo en el gatillo".

En un fragmento que se hizo viral el miércoles, una presentadora de la televisión estatal advirtió: "Haremos llorar a las madres de quienes, dentro o fuera del país, tienen la idea insensata de que en medio del caos hay que hacer algo".

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán pocas semanas después de protestas sin precedentes contra el gobierno de la república islámica, que alcanzaron su punto máximo en enero y fueron duramente reprimidas.

Campaña de represión

Los activistas expresaron su preocupación por el posible lanzamiento de una nueva campaña de represión en medio de la guerra, y señalaron que las autoridades están listas para imponer cargos ambiguos de espionaje contra los opositores.

"La república islámica tiene antecedentes de aprovechar la sombra de la guerra y los momentos de crisis para intensificar la represión interna", declaró Bahar Ghandehari, directora de incidencia del Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos.

"Las autoridades equiparan cada vez más la disidencia con espionaje o etiquetan a los críticos como 'enemigos del Estado', creando una cobertura política para una represión severa", explicó a la AFP.