Irán autorizó a buques de algunos países a cruzar el estrecho de Ormuz, dice viceministro a AFP

El control del Estrecho de Ormuz es una carta clave en medio de la guerra, porque por allí pasa cerca del 20% del petróleo global. ( EFE )

Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz, afirmó este jueves el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, ya que la vía marítima ha permanecido efectivamente cerrada durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

Teherán mantiene en gran medida bloqueado el paso de los barcos por el estrecho, pero el alto funcionario afirmó durante una entrevista con AFP en Teherán que algunos países pidieron autorización para usar esta vía e Irán "cooperó con ellos".

"Consideramos que los países que se unieron a la agresión no deberían beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz", destacó Tajt Ravanchi, quien desmintió los reportes de que la república islámica haya colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

Zona de operaciones de guerra

El estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán fueron clasificados la semana pasada como "zona de operaciones de guerra" por el sector marítimo.

Hasta la fecha, la OMI ha registrado una quincena de incidentes relacionados con buques en la región, que han provocado la muerte de varios marineros y trabajadores del sector.

La Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una sesión extraordinaria el 18 y el 19 de marzo para examinar las repercusiones de la guerra de Oriente Medio en el transporte naval, "en particular en el estrecho de Ormuz", anunció este jueves el organismo en un comunicado.

"La sesión extraordinaria ha sido convocada a petición de varios miembros del consejo", precisó la agencia de la ONU encargada de la seguridad del sector marítimo.

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Marruecos, Catar y Reino Unido, países miembros de la organización, solicitaron la celebración de esta reunión.

El consejo es el órgano ejecutivo de la OMI, compuesto por 40 miembros elegidos por la asamblea de la institución, pero la reunión estará abierta a todos los países, así como a otras organizaciones gubernamentales y oenegés.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, tras los ataques israelíes y estadounidenses sobre Irán, la navegación dentro y alrededor del estrecho de Ormuz, ubicado entre Omán e Irán, está casi paralizada.

Esta situación provoca perturbaciones importantes en el suministro de petróleo a nivel mundial y podría afectar al crecimiento económico global.