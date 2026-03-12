Israel amplía sus operaciones en Líbano y Trump asegura que lo importante es frenar al mal

Tanques israelíes en un punto de concentración a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, el 12 de marzo de 2026. El ejército israelí afirmó que está llevando a cabo ataques en todo el Líbano dirigidos contra infraestructura y personal de Hizbulá. ( EFE )

El ejército israelí advirtió el jueves que atacará un edificio en el centro de la capital libanesa, Beirut, que según afirmó es una instalación de Hezbolá, y pidió a los residentes de los alrededores que evacuen la zona.

Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó a sus tropas prepararse para "expandir" las operaciones en Líbano, donde su país lucha contra el movimiento armado proiraní Hezbolá en uno de múltiples frentes de la guerra en Oriente Medio.

En los acontecimientos más recientes sobre el conflicto bélico destacan las posturas radicales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Trump: lo que importa es frenar al mal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le importa más detener "a un imperio del mal", en referencia a Irán, que los precios del petróleo.

"Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. PERO, para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e, incluso, el mundo", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Jamenei hijo: hasta completar la venganza

El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su padre Alí, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel, llamó a luchar hasta completar "la venganza", en su primer mensaje desde que fue elegido el domingo.

"Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, será una de nuestras prioridades", dijo el nuevo líder de 56 años.

Turquía en diálogo con Irán y EE.UU.

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, afirmó que su país mantiene un diálogo con Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y lograr un regreso a la mesa de negociaciones.

EE.UU. no está listo para escoltar buques en Ormuz

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que las fuerzas armadas de su país "no están listas" en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán.

"Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", dijo el secretario Chris Wright al canal CNBC.

Irán acusa a los europeos de complicidad

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a la Unión Europea de "complicidad" en los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"La indiferencia y la aquiescencia de la Unión Europea ante la agresión, las brutalidades y las atrocidades de Estados Unidos e Israel no son menos que complicidad", afirmó Esmail Baqai.

Fábricas de armas nucleares

El ejército israelí anunció que golpeó una instalación al sureste de Teherán - el complejo de Taleqan - donde, según afirma, se estaban desarrollando armas nucleares.

Según el centro de estudios estadounidense Institute for Science and International Security (ISIS), que ha estado siguiendo el programa nuclear iraní, la república islámica llevó allí a cabo actividades militares encubiertas recientemente.

Más de 3 millones de desplazados en Irán

Unos 3.2 millones de iraníes han sido desplazados dentro del país desde el inicio de la guerra, anunció el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

También este jueves una oleada de potentes explosiones sacudió Teherán, según un periodista de la AFP. Desde el oeste de la capital se elevaban columnas de humo.

Al menos nueve personas murieron y diez resultaron heridas en los bombardeos aéreos contra una base en Irak perteneciente a un grupo proiraní incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.

Se reportó además al menos un muerto en un ataque contra dos petroleros frente a las costas de Irak.

Mientras los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que atacaron en el Golfo a un barco con bandera de las Islas Marshall, que según ellos era propiedad de Estados Unidos, "tras ignorar y no cumplir con las advertencias y alertas".

Ataques de drones contra países del Golfo

Varios drones iraníes impactaron en el aeropuerto internacional de Kuwait, causando "daños materiales", según informaron las autoridades.

También se registró un "incidente menor con drones" sobre un edificio en Dubái, luego que los aparatos fuesen interceptados "exitosamente", señaló en X la oficina de prensa del gobierno. Previamente, el organismo había informado de otro "incidente menor con un dron" en la zona de Al Bada'a, en el centro de la urbe, donde un corresponsal de AFP escuchó explosiones y vio nubes de humo que se disiparon poco después.