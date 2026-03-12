Israel retira cargos contra cinco soldados acusados de abusar de un detenido palestino

El ejército israelí anunció que retiró los cargos contra cinco soldados acusados de abusar de un detenido palestino en la prisión de alta seguridad de Sde Teiman. ( FUENTE EXTERNA )

El ejército israelí anunció el jueves que retiró los cargos contra cinco soldados acusados de abusar de un detenido palestino en la prisión de alta seguridad de Sde Teiman, un caso que había provocado una amplia indignación.

"A la luz de avances significativos desde la presentación de la acusación en el caso de Sde Teiman, el fiscal general militar decidió ordenar la cancelación de la acusación contra los cinco acusados", indicó el ejército.

En febrero de 2025, el ejército anunció que cinco reservistas habían sido acusados por el presunto abuso de un detenido palestino en julio de 2024 en el centro de detención de Sde Teiman, cerca de la Franja de Gaza.

En ese momento, el ejército señaló que los soldados estaban acusados de "actuar contra el detenido con violencia severa, incluido apuñalar las nalgas del detenido con un objeto punzante, que penetró cerca del recto".

Al explicar la decisión de retirar los cargos, el ejército afirmó que "dificultades procesales relacionadas con la transferencia de información por parte de la policía israelí socavaron el derecho de los acusados a un juicio justo".

Otro factor citado fue que el detenido había sido devuelto a Gaza, por lo que no pudo testificar en el caso.

Situaciones similares

El ejército dijo que el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, pidió al personal "extraer lecciones" del caso para evitar que ocurran situaciones similares en el futuro.

El caso también involucró a la fiscal general militar, quien renunció tras sospechas de que un video del incidente en Sde Teiman había sido filtrado.

En su carta de renuncia, publicada por los medios en noviembre de 2025, la exfiscal general militar reconoció que su oficina había distribuido el video a los medios.

El centro de detención de Sde Teiman fue creado para detener a prisioneros procedentes de Gaza al inicio de la guerra de Israel contra Hamás, desencadenada tras el ataque del grupo islamista contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las organizaciones de derechos humanos acusan con frecuencia a las autoridades penitenciarias israelíes de maltratar a los detenidos palestinos.