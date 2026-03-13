Fuertes explosiones sacuden Irán durante marcha con altos cargos

Teherán vuelve a vivir otra jornada de explosiones este viernes. ( AFP )

Explosiones masivas sacudieron este viernes la capital de Irán durante una marcha progubernamental a la que asistían varios altos cargos, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio que hace tambalear la economía mundial.

Los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei el 28 de febrero encendieron la mecha de una guerra de la que no se vislumbra ninguna tregua y que se intensificó aún más este viernes por la mañana.

Una serie de potentes explosiones a intervalos cortos y de una intensidad inusual remecieron Teherán.

Esto no impidió que algunos de los más altos dirigentes iraníes participaran en una marcha en el corazón de la capital.

El jefe de seguridad, Alí Larijani, y el presidente, Masud Pezeshkian, que hasta ahora se habían mantenido al margen del foco público, estuvieron presentes, al igual que el canciller, Abás Araqchi.

En las imágenes difundidas por la televisión estatal se ve al cortejo reaccionar a las explosiones que sacuden barrios cercanos y a densas columnas de humo que se elevan tras ellas.

Al menos una mujer murió en los bombardeos, según la agencia Irna.

"Trump no entiende"

Entonando consignas como "muerte a Estados Unidos" y quemando banderas israelíes, los manifestantes prometieron el infierno al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"El problema de Trump es que no entiende que el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte, una nación decidida", declaró Larijani en la televisión estatal.

No se vio al nuevo líder, Mojtaba Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando en sucesión de su padre.

El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional. En él, llamó a vengar la muerte de su padre y de todas las víctimas de los "crímenes" estadounidenses e israelíes en este conflicto.

Golpearemos "muy duro"

Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud de Jamenei.

El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní resultó herido en el ataque que mató a su padre y que está "probablemente desfigurado".

En una entrevista, Donald Trump anticipó que el ejército estadounidense golpeará Irán "muy duro" la próxima semana, pero se mostró prudente sobre un desenlace rápido del conflicto, estimando que un cambio de régimen por parte del pueblo en Irán llegará, pero "quizá no inmediatamente".

También consideró "posible" que el presidente ruso Vladimir Putin esté ayudando "un poco" a Irán, aunque dio a entender que no veía ningún problema en ello.

En Irán, la guerra ha provocado importantes éxodos masivos en el interior del país, con más de tres millones de desplazados, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

"Casi cada familia aquí alberga al menos a una familia que viene de Teherán", declaró a AFP una mujer de 30 años residente en Kermanshah (oeste).

En cuanto al saldo de muertos, el Ministerio de Salud de Irán informó el 8 de marzo que supera los 1.200, una cifra que AFP no ha podido verificar de manera independiente.

Comercio mundial sacudido

En el Golfo prosigue la sucesión de ataques iraníes contra monarquías petroleras, algunas de las cuales albergan bases estadounidenses.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el lanzamiento de misiles y drones contra Israel junto con el movimiento libanés Hezbolá, apoyado por Teherán.

En Líbano, los ataques del ejército israelí, decidido a "destruir" la red de Hezbolá, han matado a 773 personas, entre ellas 103 niños, y han herido a cerca de 2.000 más desde el inicio de la guerra, según las autoridades.

En otro indicio de que el conflicto sigue extendiéndose, la guerra se cobró la primera baja en las filas de Francia, un país con tropas en la zona aunque no participa en la campaña de bombardeos contra Irán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que un militar murió en un ataque en la región iraquí de Erbil.

Sin reivindicar el ataque, un grupo armado iraquí y proiraní, Ashab al Kahf, anunció que a partir de ahora apuntaría a "todos los intereses franceses" en la región debido al despliegue del portaaviones "Charles de Gaulle" en el Mediterráneo oriental.

En otra parte de Irak, un avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló y provocó la muerte de sus seis tripulantes, afirmó el ejército estadounidense.

Aunque Washington afirma que el incidente no se debió "a fuego enemigo ni amigo", el ejército iraní afirmó que el avión fue alcanzado por un misil disparado por movimientos armados proiraníes y que toda la tripulación murió.

Esta guerra en múltiples frentes sacude además el comercio mundial. Irán bloquea el estrecho de Ormuz, una vía comercial estratégica por la que transita una quinta parte del petróleo mundial.

A pesar de la liberación récord de reservas de crudo, el precio del oro negro se disparó en los últimos días y este viernes se situaban ligeramente por encima de los 100 dólares por barril.