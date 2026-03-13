Se complica la situación en el Oriente Medio y las economías se resienten

Los trabajadores de rescate se reúnen fuera de un edificio residencial dañado por ataques de Israel y Estados Unidos en la capital iraní, mientras los residentes recogen sus pertenencias de los escombros. ( AFP )

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en su primer mensaje público, prometió seguir bloqueando el estrecho de Ormuz y amenazó con continuar los ataques a las bases estadounidenses en la región, una presión adicional que impulsó al petróleo a cerrar en más de 100 dólares, su máximo desde 2022 y, como consecuencia, las bolsas de Nueva York y las europeas quedaron en rojo.

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, subió 9.22 % y cerró en 100.46 dólares, su máximo desde agosto de 2022, mientras que el barril de West Texas Intermediate avanzó un 9.72% hasta los 95.73 dólares.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril sumaban 8.48 dólares al cierre anterior.

Aunque Trump, aseguró ayer que la subida del petróleo por la guerra traería "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, insistió en que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo ganamos mucho dinero", escribió en su red Truth Social.

El conflicto bélico llega este viernes a su decimocuarto día en medio de una creciente inquietud global ante la disrupción de las cadenas de suministro de crudo y gas.

"Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo" Mojtaba Jameneí Líder supremo de Irán “

Compra de petróleo a Rusia

Posterior a las declaraciones de Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios del crudo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

Bessent detalló que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques, estará vigente unicamente hasta el 11 de abril.

La nueva medida del Gobierno del presidente Trump llega luego de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilarán por encima de los 100 dólares por barril.

Los efectos del alza del crudo ya se sienten en Estados Unidos. El precio de la gasolina aumentó 48 centavos de dólar en una semana, según recopiló el medio CBS, citando datos de la Asociación Automovilística Estadounidense.

Efectos en Europa

En Europa, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea analizarán las consecuencias de la guerra en la economía el próximo 19 de marzo, en un contexto en que la inflación de la eurozona aumentó dos décimas en febrero, hasta el 1.9 % interanual.

Se estima que si la guerra dura unas semanas más podría repuntar hasta el rango medio del 2 %. Pero el impacto podría ser mayor si se prolonga, señala el Banco Central Europeo (BCE).

En ese contexto, el gobierno de izquierda en España anunció que prepara un paquete de medidas fiscales para limitar el impacto de la guerra sobre los precios de la electricidad y los carburantes.

Oleada de ataques

El Ejército israelí completó una nueva oleada de ataques contra "centros de mando" del grupo armado chií Hizbulá en distintos puntos del sur del Líbano y en Beirut, su capital, según informó ayer mediante un comunicado oficial.

Posteriormente, Israel anunció que Irán lanzó una nueva oleada de misiles hacia su territorio y pidió a la población de las zonas amenazadas que se dirigiera a los refugios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/un-ataque-aereo-israeli-contra-un-edificio-en-el-barrio-de-bashura-beirut-libano-b1aa1356.jpg Un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashura, Beirut, Líbano. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)

"Hace un rato, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza", escribió el ejército israelí en su canal oficial de Telegram.

En esa misma línea, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio y les instó a abandonar "inmediatamente" la región; de lo contrario, aseguró que serán "enterradas bajo los escombros", además de informar sobre nuevos ataques.

Wall Street cae más de un 1.5 % El mercado bursátil de Nueva York cerró en rojo ayer, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 1.56 % ante la escalada del precio del petróleo y de las tensiones en el estrecho de Ormuz, después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara que permanezca cerrado. Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 739 puntos, hasta los 46,677; el selectivo S&P 500 bajó un 1.52 %, hasta los 6,672 enteros; y el tecnológico Nasdaq restó un 1.78 %, hasta las 22,311 unidades. Las europeas En este escenario, las bolsas europeas a cerraron la sesión a la baja. Madrid retrocedió 1,22%, París y Milán perdieron un 0,71%, Londres cedió un 0,47% y Fráncfort un 0,21%.