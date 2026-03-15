Irán despliega por primera vez el misil Sejil contra Israel, uno de sus proyectiles balísticos más temidos

Irán anunció este domingo el uso por primera vez en combate de su misil balístico Sejil, uno de los sistemas de mayor alcance dentro de su arsenal, durante una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel. La acción fue confirmada por la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

El Sejil es un misil balístico de alcance medio desarrollado por Irán que utiliza combustible sólido en dos etapas, una característica que permite lanzamientos más rápidos en comparación con los modelos de combustible líquido empleados en generaciones anteriores. Con un alcance estimado de hasta 2,000 kilómetros, el proyectil puede cubrir gran parte de Oriente Medio si es lanzado desde territorio iraní.

El sistema mide cerca de 20 metros de largo, tiene un peso aproximado de 23 toneladas y puede transportar ojivas de entre 500 y 1,000 kilogramos, según datos difundidos por las autoridades iraníes y analistas de defensa. Al operar con combustible sólido, puede mantenerse almacenado listo para disparo y ser lanzado desde plataformas móviles, lo que reduce el tiempo de preparación y dificulta su detección previa.

Uso del misil Sejil en ataques a Israel

El misil fue probado por primera vez en 2009 y forma parte de los proyectos iraníes para modernizar su fuerza de misiles balísticos, considerada una de las más extensas de Oriente Medio.

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Según la IRGC, el Sejil fue utilizado en la 54.ª oleada de ataques junto a otros misiles balísticos iraníes, entre ellos los modelos Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qadr y Emad. Los objetivos declarados incluyeron centros de gestión aérea, instalaciones industriales vinculadas al sector militar y concentraciones de tropas israelíes.

El misil Khorramshahr, otro de los proyectiles mencionados en la operación, puede portar ojivas de hasta dos toneladas, mientras que los sistemas Qadr y Emad forman parte de la generación de misiles balísticos derivados de la familia Shahab.

Reacciones y consecuencias de los ataques

Horas antes del lanzamiento del Sejil, la Guardia Revolucionaria indicó que había ejecutado otra oleada de ataques con diez misiles balísticos y drones, dirigida contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Medio, incluidos puntos en Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo a los ataques, la IRGC emitió amenazas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmando que lo perseguirá "sin descanso".

Por su parte, Israel señaló que continuará con sus operaciones militares contra Irán. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró durante una visita al pueblo árabe de Zarzir, en el norte del país, que la ofensiva continuará hasta eliminar lo que calificó como "amenazas existenciales".

La declaración se produce después de que el viernes un misil iraní impactara en esa zona, provocando 58 heridos leves, según autoridades israelíes.