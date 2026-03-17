Un misil iraní en el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania. Irán lanzó continuos ataques de represalia en toda la región tras una operación militar conjunta israelí-estadounidense que comenzó en la madrugada del 28 de febrero de 2026, dirigida contra múltiples lugares de Irán. ( EFE/EPA/ALAA BADARNEH )

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Ataque israelí contra líder militar de Yihad Islámica palestina -

Israel anunció haber atacado el martes en Irán a uno de los principales líderes de la Yihad Islámica palestina, Akram Al Ajuri, comandante de las brigadas Al Qods, que operan principalmente en la Franja de Gaza.

- ONU alerta de hambruna si se prolonga la guerra -

Una prolongación de la guerra en Oriente Medio hasta junio haría que otros 45 millones de personas sufran hambre, alertó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

- British Airways suspende vuelos hacia Oriente Medio hasta junio -

La aerolínea British Airways anunció que suspende hasta el 31 de mayo sus vuelos hacia Amán, Baréin, Dubái y Tel Aviv "debido a la persistente incertidumbre de la situación en Oriente Medio".

- Israel ataca la periferia de Beirut -

La aviación de Israel bombardeó un suburbio al sur de Beirut, una zona considerada bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

El ejército libanés anunció que un soldado resultó muerto y otros cuatro sufrieron heridas.

- Israel afirma que mató al jefe de la seguridad iraní -

El ejército israelí afirmó haber matado a Alí Larijani, figura clave del poder iraní por décadas y jefe del Consejo Superior de Seguridad, en un bombardeo efectuado en la madrugada de este martes.

También anunció que mató al general Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia islamista de voluntarios Basij.

- Un muerto en Abu Dabi -

La caída de restos de un misil interceptado provocó la muerte de una persona en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.

En Kuwait, restos de otro misil hirieron a dos personas en un centro médico.

- La guerra modificará el orden regional, dice Irán -

El orden en Oriente Medio "va a cambiar, pero no será un orden en el que prevalezca la voluntad de Estados Unidos", afirmó el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Begher Ghalibaf. "Será un orden regional, autónomo", agregó.

- China enviará ayuda humanitaria a Irán, Líbano, Irak y Jordania -

China decidió brindar ayuda humanitaria de emergencia a Irán, Jordania, Líbano e Irak para "aliviar la difícil situación humanitaria que enfrentan las poblaciones locales", dijo el portavoz diplomático Lin Jian.

- Precios de petróleo suben con fuerza -

Los precios del petróleo subieron más de 5 %, luego de que varios países descartaran el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

- 10 supuestos espías detenidos en Irán -

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el arresto de 10 "espías extranjeros" en la provincia nororiental de Jorasán Razaví, según la agencia ISNA.

Cuatro de los detenidos recogían información "sobre sitios sensibles e infraestructura económica", mientras los otros están ligados a un "grupo terrorista monárquico", añadió sin revelar la nacionalidad de los arrestados.

- Explosiones en Doha y Dubái -

Varias explosiones resonaron en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, así como en Doha, capital de Catar, informaron periodistas de la AFP.

-Israel lanza nuevos ataques contra Teherán y Beirut -

El ejército israelí afirmó haber comenzado una "ola de ataques a gran escala" contra Teherán, así como bombardeos contra posiciones del movimiento islamista Hezbolá en la capital de Beirut.

- Cuatro muertos en ataque a casa de asesores iraníes en Bagdad -

Al menos cuatro personas murieron por el lanzamiento de misiles contra una casa en Bagdad, que horas antes fue el blanco de ataques dirigidos a un complejo de la embajada estadounidense, informó una fuente de seguridad.

- Nueva oleada de ataques iraníes -

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el lunes por la noche que habían lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones, que alcanzaron infraestructuras militares en Israel, así como la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, según las agencias Mehr y Fars.