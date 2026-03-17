El Ejército de Israel informó este martes 17 de marzo de 2026 que llevó a cabo un ataque aéreo en las proximidades de Teherán en el que, según sus declaraciones, murió Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), la operación fue ejecutada por la Fuerza Aérea israelí con base en información de inteligencia y mediante el uso de "capacidades operativas específicas". El ataque fue descrito como "preciso".

Las autoridades israelíes señalaron que Larijani era una de las figuras más influyentes dentro del liderazgo iraní y que, tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei, habría asumido un rol de liderazgo de facto en el país.

Acciones de represión

Según la versión oficial israelí, Larijani dirigía la coordinación de seguridad nacional de Irán y tenía participación en actividades internacionales vinculadas a aliados regionales. Además, Israel le atribuye haber supervisado acciones de represión durante protestas internas en Irán.

El comunicado también indica que esta operación forma parte de una serie de ataques enmarcados en la denominada "Operación León Rugiente", en la que, según Israel, han sido eliminados múltiples altos mandos iraníes.

Hasta el momento, autoridades iraníes no han confirmado ni reaccionado públicamente a la información difundida por Israel. Tampoco existen verificaciones independientes sobre la muerte de Larijani al cierre de esta publicación.

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