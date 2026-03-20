Donald Trump prevé "reducir" las operaciones contra Irán

Una mujer compra flores en el bazar de Tajrish en el norte de Teherán en el día Noruz, el año nuevo persa. Miles de iraníes desafiaron este viernes las bombas y la lluvia y se acercaron al bazar de Tajrish para realizar las compras típicas de Noruz -año nuevo persa- que se celebra hoy en medio de una guerra que se alarga ya por 21 días. ( EFE )

Donald Trump dijo el viernes que contempla "reducir gradualmente" las operaciones militares contra Irán, justo después de haber descartado un alto el fuego.

Esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos se abre en una declaración pública a reducir las tensiones luego de tres semanas de guerra en Oriente Medio que han alterado la economía mundial.

"Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní", escribió el viernes por la noche Trump en su red Truth Social.

Una declaración que coincide con noticias publicadas por varios medios estadounidenses sobre un próximo despliegue de fuerzas militares adicionales en la región.

Y unas horas antes, el presidente estadounidense había descartado cualquier alto el fuego.

"No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

También reiteró que el estrecho de Ormuz debería ser "vigilado y controlado, si fuera necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!".

- "Golpe fulminante" -

El guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró este viernes que Irán asestó un "golpe fulminante" y "derrotó" al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa, marcado por los ataques de Israel, que mató a otros dos dirigentes de la república islámica.

El conflicto bélico iniciado hace tres semanas no muestra ninguna señal de apaciguamiento y lastra la actividad mundial, suscitando temores de una crisis económica de gran envergadura.

"En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado", declaró el ayatolá.

El sucesor de Alí Jamenei, que murió el 28 de febrero, en el primer día de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, también está en el punto de mira de las fuerzas israelíes. Desde entonces, no ha sido visto en público.

El ejército israelí continúa con su ofensiva e indicó haber matado, en un bombardeo en Teherán, al jefe de la unidad de inteligencia de la milicia paramilitar Basij, Esmail Ahmadi.

El anuncio llegó horas después de la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, que "cayó como mártir", según el ejército de élite iraní.

Por su parte Irán atacó Jerusalén. Un proyectil cayó en el barrio judío de la Ciudad Vieja, cerca de su muralla y de los lugares sagrados. En imágenes de la AFP se ve una carretera destrozada y cubierta de escombros, así como una brecha en un muro.

- "Cobardes" -

El temor a que el conflicto provoque una importante crisis económica va en aumento, sobre todo porque Irán mantiene bloqueado de facto el estrecho de Ormuz.

Una situación que llevó a Trump, a criticar duramente a los países de la OTAN, a los que tachó de "cobardes" en su plataforma Truth Social. Según él, esos aliados "no quieren ayudar a abrir" esa estratégica ruta.

El jueves, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon "dispuestos a contribuir", cuando llegue el momento.

Aun así, Francia, Italia y Alemania advirtieron que su eventual implicación solo es concebible después de un alto el fuego.

La Casa Blanca aseguró este viernes que el ejército estadounidense puede "neutralizar" la isla de Jark, un sitio petrolero clave para Irán, "en cualquier momento".

Tras un breve respiro en los precios de la energía, los del petróleo volvieron a subir ligeramente y las bolsas mundiales seguían mostrando nerviosismo.

- "Nos lo han confiscado" -

En Jerusalén Este, los accesos a la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, permanecieron cerrados.

"Nos lo han confiscado. Está siendo un ramadán triste y doloroso", denunció Wajdi Mohammed Shueiki, de unos 60 años.

En represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Irán apunta diariamente a intereses estadounidenses en los países del Golfo así como a las infraestructuras energéticas.

Este viernes provocó un incendio en una gran refinería de Kuwait.

Emiratos Árabes Unidos dijo que su territorio fue blanco de drones y misiles; en Baréin se produjo un incendio en un depósito y en Arabia Saudita, más de una decena de drones fueron "interceptados y destruidos" en solo dos horas, según las autoridades.

Sin embargo, Mojtaba Jamenei aseguró que su país no es responsable de unos ataques recientes contra Omán y Turquía. Los achacó a Israel.

Después de que, el jueves, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegurara que "Irán está siendo diezmado" y que ya no tiene ni "la capacidad de enriquecer uranio" ni de "producir misiles balísticos", el gobierno iraní replicó que sigue "fabricando misiles".