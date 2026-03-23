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Medios iraníes desmienten que haya negociaciones con EE. UU. como anunció Trump

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

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    Medios iraníes desmienten que haya negociaciones con EE. UU. como anunció Trump
    Presidente de los Estados Unidos Donald Trump (ARCHIVO)

    Medios iraníes afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara conversaciones para poner fin a la guerra.

    "No hay conversaciones entre Teherán y Washington", declaró la agencia de noticias Mehr citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y añadió que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento "de reducir los precios de la energía".

    • Otros medios publicaron informaciones similares.
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