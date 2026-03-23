Medios iraníes desmienten que haya negociaciones con EE. UU. como anunció Trump

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ( ARCHIVO )

Medios iraníes afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara conversaciones para poner fin a la guerra.

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", declaró la agencia de noticias Mehr citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y añadió que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento "de reducir los precios de la energía".

Otros medios publicaron informaciones similares.

La ofensiva

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener "contención", y alegó que en la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.