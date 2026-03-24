Irán lanzó este martes una nueva oleada de misiles contra Israel, activando sirenas de alerta aérea en ciudades como Tel Aviv y elevando la tensión en un conflicto que ya se extiende por varias semanas en Medio Oriente, según reportó Reuters.

De acuerdo con la agencia, los ataques provocaron daños en zonas residenciales, incluyendo un edificio de varios pisos en Tel Aviv, donde equipos de emergencia buscaban posibles víctimas entre los escombros. No estaba claro de inmediato si el impacto fue directo o producto de fragmentos tras la interceptación de los proyectiles.

La ofensiva ocurre un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que se habían producido conversaciones “muy buenas y productivas” para poner fin a las hostilidades entre Washington, Tel Aviv y Teherán. Sin embargo, autoridades iraníes negaron que dichas negociaciones hayan tenido lugar.

En paralelo, Israel intensificó sus operaciones militares, reportando ataques aéreos contra más de 50 objetivos en Irán, incluidos centros de mando, instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria y sitios de almacenamiento de misiles balísticos.

El conflicto, que inició el 28 de febrero tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, ha escalado rápidamente con ataques cruzados en múltiples frentes.

Irán ha respondido atacando infraestructuras energéticas en el Golfo, países que albergan bases estadounidenses y el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Más países afectados

La violencia también se ha extendido a otros países de la región. Emiratos Árabes Unidos informó que interceptó varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, mientras que Israel mantiene operaciones contra el grupo Hezbollah en Líbano.

En Irán, al menos ocho personas murieron y 28 resultaron heridas tras un ataque en una zona residencial de Tabriz, según autoridades locales citadas por medios iraníes.

A nivel económico, la incertidumbre continúa afectando los mercados globales. Los precios del petróleo, que habían mostrado una caída tras señales de posible distensión, volvieron a subir por encima de los 100 dólares por barril, reflejando la fragilidad del escenario internacional.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, no hay señales claras de una desescalada, mientras el conflicto sigue ampliando su alcance geográfico y sus consecuencias económicas.