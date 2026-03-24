Irán dice que "buques no hostiles" podrán transitar por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos y el régimen israelí, así como de otros participantes en la agresión, no reúnen las condiciones para el paso inocente o no hostil". ( FUENTE EXTERNA )

Irán ha dicho que los "buques no hostiles" pueden transitar por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes, según un comunicado difundido a la Organización Marítima Internacional (OMI).

"Los buques no hostiles (...) podrán —siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente las normas de seguridad y protección declaradas— beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes", señaló el comunicado.

La OMI indicó que la nota, fechada el domingo, fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán con la petición de que fuera distribuida por la OMI. Añadió que la organización la había compartido con los Estados miembros y las oenegés.

Acusaciones contra Estados Unidos e Israel

El comunicado subrayó que "los equipos de los buques y cualquier activo perteneciente a las partes agresoras —es decir, Estados Unidos y el régimen israelí—, así como de otros participantes en la agresión, no reúnen las condiciones para el paso inocente o no hostil".

Señaló que la responsabilidad de "cualquier alteración, inseguridad o escalada de riesgos en esta vía marítima crítica" recae en Estados Unidos e Israel, a los que acusó de librar una "guerra ilegal y desestabilizadora contra Irán".

Ambos países, aseveró, "han puesto en peligro la paz y la estabilidad regionales y han expuesto la navegación internacional a amenazas sin precedentes".

Irán ha prácticamente cerrado el estratégico estrecho desde los ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo y el gas.