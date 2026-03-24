El Ejército de Defensa de Israel (IDF) informó que detectó el lanzamiento de misiles desde Irán con dirección hacia territorio israelí, lo que activó de inmediato sus sistemas de defensa para interceptar la amenaza.

En redes sociales se puede observar el impacto de los misiles en zonas residenciales de Israel.

En un comunicado difundido hace pocos minutos, las fuerzas israelíes indicaron que los sistemas antimisiles se encuentran operando para neutralizar los proyectiles.

De manera paralela, el Comando del Frente Interno emitió alertas preventivas directamente a teléfonos móviles en las zonas consideradas de riesgo, como parte de los protocolos de emergencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-73430-am-0708e6c5.jpeg Edificio queda destruidos tras el impacto, evidenciando la magnitud de los daños en la zona afectada. (FUENTE EXTERNA)

Instrucciones de seguridad

Las autoridades instaron a la población a seguir estrictamente las instrucciones de seguridad. Entre las medidas indicadas, se solicita a los ciudadanos ingresar a espacios protegidos al recibir una alerta y permanecer allí hasta nuevo aviso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-73431-am-1-dcfcda12.jpeg Bomberos sofocan las llamas durante la emergencia, en labores para controlar el incendio y evitar su propagación. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, se advirtió que abandonar estos refugios solo está permitido tras recibir instrucciones explícitas de las autoridades competentes.

El IDF reiteró que el cumplimiento de estas directrices es clave para reducir riesgos y salvaguardar vidas, mientras se mantiene el monitoreo de la situación y la respuesta defensiva en curso.