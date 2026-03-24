Los precios del petróleo fluctúan pese a decisión de Trump de frenar ataques a Irán

La imagen de ayer, lunes 23 de marzo, muestra el impacto de misil en un edificio residencial en Teherán, capital de Irán, supuestamente lanzado por Israel. ( EFE )

El precio del petróleo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril ayer, un día después de caer más de un 10 % como reacción a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de posponer nuevos ataques contra Irán, tras unas "muy buenas" conversaciones.

Y en las primeras operaciones asiáticas de este martes, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, subió un 2.9 %, hasta los 102,84 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, se disparó un 3.5 %, hasta los 91.20 dólares.

El petróleo intermedio de Texas había caído ayer un 10 %, hasta los 88.13 dólares el barril, después de que el presidente Trump decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas de Irán.

Los precios del crudo fluctuaron después de que Trump anunció ayer que ordenó a su Departamento de Guerra aplazar los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes, tras " conversaciones productivas " entre Estados Unidos e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano afirmó en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.

Además, declaró que existen "puntos importantes de acuerdo" con la nación persa y aseguró que, "si siguen adelante, se acabará este conflicto".

En lo que respecta al estrecho de Ormuz, afirmó que este reabrirá "pronto", si las negociaciones tienen éxito y planteó la posibilidad de establecer un control "conjunto" de esa vía estratégica por parte de Estados Unidos e Irán.

La ruta, por la que pasa el 20 % del petróleo mundial, fue bloqueada por Irán en respuesta a la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

La bolsa cierra en verde

En otro orden, la bolsa Wall Street, en Nueva York, cerró en verde ayer y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.38 % y anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra.

Alemania agradece la decisión de Trump El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que está "agradecido" por la decisión del presidente Trump de ordenar la posposición de los ataques.

Irán desmiente negociaciones

El ministerio iraní de Relaciones Exteriores y el Parlamento desmintieron que el país mantenga "negociaciones" con Estados Unidos, como afirmó Trump.

"No se han celebrado negociaciones con EE. UU. y se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros", apuntó en la red social X el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.

De su lado, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, negó que "se hubieran producido negociaciones o conversaciones con Estados Unidos durante los últimos 24 días".

Ataques a Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció nuevos ataques contra varios puntos de Israel y sobre bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, mientras Israel volvió a bombardear el Líbano.

Según un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se trata de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que inició el conflicto, el 28 de febrero.

Advertencia de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Trump cree que se puede conseguir los objetivos de la guerra con un acuerdo, pero afirmó, al mismo tiempo, que seguirá atacando Irán y a Hizbolá en el Líbano.

En el Líbano, los ataques de Israel, que mantiene una ofensiva terrestre en el sur y bombardea a diario su territorio, han causado más de mil muertos y miles de desplazados.

El ejército israelí informó que capturó a dos combatientes del movimiento islamista Hizbolá en sus operaciones terrestres en el sur de Líbano y dijo que serán llevados a Israel para ser interrogados.