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Recep Tayyip Erdogan
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Erdogan dice que Turquía impulsa esfuerzos de paz en guerra entre EE. UU., Israel e Irán

El mandatario también advirtió que la guerra ya está impactando tanto la economía turca como la global

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    Erdogan dice que Turquía impulsa esfuerzos de paz en guerra entre EE. UU., Israel e Irán
    El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que su país trabaja "con todos sus recursos" para contribuir a una solución pacífica en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que su país trabaja "con todos sus recursos" para contribuir a una solución pacífica en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al tiempo que advirtió que la guerra ya está impactando tanto la economía turca como la global.

    Según reportó Al Jazeera, el mandatario señaló que la escalada en Medio Oriente ha provocado un aumento en los precios de la energía, lo que ha generado presiones económicas en distintos países, incluido Turquía. En ese contexto, indicó que su gobierno evalúa diversas medidas para mitigar los efectos del conflicto sobre la economía nacional.

    • "Seguiremos trabajando con todos nuestros recursos para establecer la paz", expresó Erdogan, al referirse a la guerra que se ha extendido en la región.

    Suministro de gas natural

    En paralelo, el ministro de Energía de Turquía, Alparslan Bayraktar, aseguró que no existen interrupciones en el suministro de gas natural desde Irán, pese a reportes previos que apuntaban a posibles cortes.

    De acuerdo con declaraciones recogidas por medios turcos y citadas por Al Jazeera, el funcionario afirmó que "no hay problemas con el flujo de gas desde Irán" y precisó que las reservas de almacenamiento del país se encuentran en un 71 % de su capacidad.

    Las declaraciones se producen en un contexto de alta volatilidad energética, donde el conflicto ha elevado los precios del petróleo y el gas, afectando a economías dependientes de importaciones energéticas.

    Turquía, que mantiene relaciones estratégicas con diversos actores en la región, ha reiterado su disposición a impulsar iniciativas diplomáticas, mientras busca preservar la estabilidad de su economía ante un escenario internacional incierto.

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