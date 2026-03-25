ONU advierte que Líbano no debe convertirse en la próxima Gaza

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, durante una reunión formal de los miembros del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. ( EFE/EPA/OLIVIER HOSLET )

El "modelo de Gaza" devastado por la guerra entre Israel y Hamás "no debe reproducirse en el Líbano", imploró el miércoles el secretario general de la ONU, alarmado por una guerra "fuera de control" en Oriente Medio.

"En toda la región, y más allá, los civiles están sufriendo daños graves y viviendo bajo profunda inseguridad. He atestiguado algunas de las consecuencias de primera mano durante mi reciente visita a Líbano", dijo a periodistas.

"Ahí, también, la guerra debe parar. Hezbolá debe dejar de lanzar ataques a Israel. E Israel debe acabar sus operaciones militares y ataques en Líbano, que están golpeando más duro a civiles", enfatizó.

A comienzos de marzo, el ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, amenazó a los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, con que el distrito se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

Guerra en la región

Más allá de Líbano, Guterres mostró su alarma por la guerra en la región que inició con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero, en los que murió el entonces líder supremo de Irán Alí Jamenei.

"El conflicto ha sobrepasado los límites que incluso los líderes creían imaginables", afirmó. "Esto ha llegado demasiado lejos", aseveró.