Irán se plantea salir del tratado de no proliferación nuclear en medio de guerra

Irán se plantea una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la guerra que lo enfrenta a Estados Unidos e Israel. ( FUENTE EXTERNA )

Irán se plantea una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la guerra que lo enfrenta a Estados Unidos e Israel.

"La república islámica nunca ha buscado ni busca dotarse de armas nucleares", reafirmó el portavoz diplomático Esmail Baqai durante su rueda de prensa semanal.

Pero "independientemente de nuestra clara posición sobre la prohibición de todas las armas de destrucción masiva, la adhesión a este tratado suscita un verdadero debate en la opinión pública y a nivel parlamentario", añadió.

Arma atómica

Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que el programa nuclear de Irán tiene como fin último el desarrollo del arma atómica.

Irán ha negado repetidamente tal objetivo, aunque defiende su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles y a enriquecer uranio en su territorio.