×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Guerra en Medio Oriente
Guerra en Medio Oriente

Irán se plantea salir del tratado de no proliferación nuclear en medio de guerra

Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que el programa nuclear de Irán tiene como fin último el desarrollo del arma atómica

    Expandir imagen
    Irán se plantea salir del tratado de no proliferación nuclear en medio de guerra
    Irán se plantea una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la guerra que lo enfrenta a Estados Unidos e Israel. (FUENTE EXTERNA)

    Irán se plantea una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la guerra que lo enfrenta a Estados Unidos e Israel.

    • "La república islámica nunca ha buscado ni busca dotarse de armas nucleares", reafirmó el portavoz diplomático Esmail Baqai durante su rueda de prensa semanal.

    Pero "independientemente de nuestra clara posición sobre la prohibición de todas las armas de destrucción masiva, la adhesión a este tratado suscita un verdadero debate en la opinión pública y a nivel parlamentario", añadió.

    Arma atómica

    Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que el programa nuclear de Irán tiene como fin último el desarrollo del arma atómica.

    Irán ha negado repetidamente tal objetivo, aunque defiende su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles y a enriquecer uranio en su territorio.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.