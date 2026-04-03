Irán ataca a Israel y Trump amenaza con bombardear puentes y centrales eléctricas

Vista de la destrucción del puente colgante B1 por un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Karaj, provincia de Alborz, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Irán volvió a atacar con misiles a Israel este viernes haciendo oídos sordos a las nuevas advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenaza con bombardear puentes y centrales eléctricas iraníes.

El ejército israelí no ha especificado los lugares atacados. Según la radio militar ha habido daños en una estación ferroviaria de Tel Aviv.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, citados por la prensa local, afirman haber lanzado misiles de "largo alcance" contra esta ciudad y la de Eilat (sur).

La guerra desencadenada hace más de un mes por operaciones conjuntas de Israel y de Estados Unidos contra Irán ha causado miles de muertos, principalmente en la república islámica y Líbano, y no se ven señales de apaciguamiento.

Trump alterna las amenazas y los llamados al diálogo para que Teherán acepte un acuerdo de alto el fuego.

El mandatario republicano, que prevé "dos o tres" semanas más de contienda bélica, ha advertido a Irán que apuntará a las infraestructuras civiles.

"¡Los puentes son los siguientes, y luego las centrales eléctricas!", avisó en su red Truth Social.

El jueves, los bombardeos estadounidenses e israelíes ya destruyeron, entre otras cosas, un puente en construcción cerca de Teherán.

"Atacar infraestructuras civiles, incluidos puentes sin terminar, no empujará a los iraníes a rendirse", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en X.

Huida masiva de Líbano

En Líbano, otro frente de la guerra, el movimiento armado proiraní Hezbolá volvió a disparar proyectiles hacia el sur de Israel durante la noche.

El país se vio a arrastrado al conflicto bélico desde que Hezbolá atacó Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en bombardeos israeloestadounidenses.

El ejército israelí dice haber golpeado más de 3,500 objetivos en Líbano y "eliminado" a unos 1,000 combatientes de Hezbolá en un mes.

Más de un millón de personas han huido de los ataques de Israel, que invadió parte del sur del país.

La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, ve riesgos "muy alarmantes" de desplazamientos masivos y prolongados de una parte de la población libanesa.

"Hay lugares en el sur" del Líbano "que están siendo arrasados por completo" y "aunque la guerra termine mañana, esta destrucción permanecerá y habrá que reconstruir", declaró a la AFP.

Las monarquías petroleras del Golfo siguen también bajo fuego de Irán, que les reprocha albergar intereses estadounidenses y su apoyo a Washington.

Las consecuencias para la economía mundial son palpables por el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transitaba el 20 % del petróleo y gas mundiales.

Unos cuarenta países abogaron por la "reapertura inmediata e incondicional" de este estrecho y acusaron a Irán de querer "tomar como rehén a la economía mundial".

Proyecto de resolución

En la ONU, Baréin ha presentado un proyecto de resolución para autorizar el uso de la fuerza con el fin de liberar el estrecho, que según el ejército iraní permanecerá cerrado a los países considerados hostiles.

Pero la votación, inicialmente prevista para el viernes, se ha aplazado por falta de consenso en el Consejo de Seguridad.

Teherán advirtió contra cualquier "acción provocadora" en la ONU y dijo que una votación del Consejo de Seguridad "solo complicará aún más la situación".

En Kuwait, uno de los países blanco de represalias iraníes, un ataque de drones en una refinería provocó incendios sin que se lamenten víctimas.

Las sirenas de alarma también se activaron en Baréin.

El tono ofensivo de Trump, quien promete devolver a Irán "a la Edad de Piedra", hizo subir de nuevo los precios del petróleo.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, superó los 109 dólares el jueves antes de tres días de cierre de los mercados petroleros por las celebraciones de Semana Santa.