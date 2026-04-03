El ejército iraní lanzó una operación de búsqueda del piloto de un caza estadounidense impactado por un sistema de defensa aérea, informó el viernes la agencia de noticias iraní Fars.

"Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense que fue alcanzado hoy [viernes] más temprano", señaló Fars.

Consultado por la AFP, el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) no respondió de inmediato sobre este incidente.

Imágenes de caza derribado

Una emisora de televisión local emitió imágenes de lo que, según afirmó, son los restos de un avión de combate estadounidense derribado.

Indicó que la aeronave fue alcanzada en el centro de Irán y que podría haber caído en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, citando un comunicado de la policía.

El comunicado instó a los residentes de la zona a unirse a la búsqueda del piloto o pilotos, ofreciendo una recompensa por la captura.

Si se confirma sería el primer derribo de un caza estadounidense en territorio iraní desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra la república islámica el 28 de febrero.