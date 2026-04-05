Irán amenaza con represalia "mucho más devastadora" si objetivos civiles son atacados

Imagen que muestra escombros en una ciudad de Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El mando militar central de Irán amenazó el lunes con una represalia "mucho más devastadora" si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio.

"Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas", declaró un portavoz del mando central en un comunicado divulgado en Telegram por la red estatal IRIB.

La advertencia se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir la infraestructura civil iraní si no reabre el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el mercado petrolero.

La guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán se ha propagado a los países del Golfo por los ataques iraníes, y ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con fuertes aumentos en los precios del petróleo.

El petróleo subió el lunes en el comercio asiático con un alza de 1.86 % en el West Texas Intermediate estadounidense a 113.62 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 1.16 % a 110.30 dólares el barril.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo, ante lo cual Trump advirtió el domingo que si Irán no abre "el jodido estrecho", los iraníes se enfrentarán a un infierno a partir del martes a las 20:00 (medianoche GMT).