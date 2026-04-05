Medios de EE. UU. afirman comandos penetraron profundamente en Irán para rescatar aviador derribado

Imagen difundida este domingo por la agencia iraní Tasnim, que según afirma la misma agencia, muestra los restos de dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C130 del Ejército de EE. UU. derribados. ( EFE )

Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron el domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado "sano y salvo".

Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza.

Este domingo, el mandatario republicano afirmó que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán había sido rescatado. "Sufrió heridas, pero estará bien", aseguró.

El avión, un caza bombardero F15E, se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo.

Las autoridades iraníes habían prometido una recompensa por la captura del segundo ocupante.

El primero había sido exfiltrado poco después durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

"¡LO TENEMOS! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de nuestro país, para (recuperar a) uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Detalles de la operación de rescate en Irán

"Me complace enormemente informarles que ahora está SANO Y SALVO", agregó.

Comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL tenían la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque estadounidenses lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos alejados, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.

El aviador, un oficial de sistemas de armas, resultó herido tras la eyección, pero aún podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense.

El aviador no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguro para coordinarse con los rescatistas, informó The New York Times.

Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial abrieron fuego para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, según el Times.

Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.

Reacciones y consecuencias del rescate

Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.

El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.

Las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber derribado tres aeronaves militares estadounidenses que participaron en el operativo de salvamento.

Según informes, la CIA lanzó una campaña de engaño dentro de Irán para difundir la idea de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador por tierra.