Irán responde a propuestas de alto el fuego y descarta diálogo bajo bombardeos

Al menos dos israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, según informó el Cuerpo de Bomberos israelí este lunes. ( EFE )

Irán informó que ya formuló su respuesta a propuestas de alto el fuego presentadas por mediadores, mientras mantiene su negativa a negociar de forma directa en medio de los ataques en curso, según reportes difundidos por Al Jazeera.

De acuerdo con esa cobertura, las autoridades iraníes sostienen que no participarán en conversaciones mientras continúen las acciones militares atribuidas a Estados Unidos e Israel. En ese contexto, reiteraron que cualquier proceso diplomático está condicionado al cese de las operaciones.

El pronunciamiento se produce después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, rechazara una propuesta de 15 puntos atribuida a Estados Unidos, calificándola como "ilógica" e "inaceptable", y afirmara que Irán no negociará bajo amenazas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/f289f648b8919693b177ddc730e69c2e01311279w-0baaff50.jpg Dos israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel (EFE)

Según Al Jazeera, los ataques en territorio iraní han dejado al menos 34 personas muertas, incluidos seis menores de edad, en medio de una escalada que se mantiene activa este lunes.

Detectan misiles

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que detectaron el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, lo que activó sistemas de defensa aérea. Las autoridades israelíes enviaron alertas a la población para que permanezca en refugios.

Reportes del medio Iran International señalan además múltiples explosiones en ciudades iraníes como Shiraz, Tabriz, Mashhad y Khorramshahr, entre otras, en distintos horarios desde la madrugada. Estas informaciones se basan en testimonios de ciudadanos y no han sido verificadas de forma independiente.

A nivel regional, Al Jazeera reportó que en Jordania dos personas resultaron heridas tras ataques con drones y misiles, mientras fuerzas locales interceptaron parte de los dispositivos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó impactos de ataques en las cercanías de la planta nuclear de Bushehr, sin daños directos a la instalación.

En el plano militar, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que fuerzas israelíes ejecutaron un ataque contra la instalación petroquímica South Pars, en Asaluyeh