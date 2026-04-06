Un medio iraní afirma que Teherán rechazó una propuesta de cese al fuego

Los iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política que exhibe las banderas nacionales de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Irán rechazó una propuesta de tregua en la guerra con Estados Unidos e Israel bajo la mediación de Pakistán, informó este lunes un medio estatal iraní, sin precisar la fuente.

"Irán transmitió a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra", afirmó la agencia de noticias Irna, sin revelar el contenido del plan.

"En esta respuesta —expuesta en diez puntos— Irán (...) rechaza un alto el fuego e insiste en la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto", agregó.

Varios países están intentando encontrar una solución diplomática a 38 días de guerra desencadenada por ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, que ha respondido disparando misiles contra objetivos en todo Oriente Medio.

Advertencia de Estados Unidos

Trump advirtió el domingo que, a menos que Teherán aceptara antes del martes por la noche permitir el libre paso de la navegación por el estrecho de Ormuz, ordenaría ataques contra sus centrales eléctricas y sus puentes.

Sin embargo, la agencia Irna afirmó que Teherán respondió con sus propias exigencias, entre ellas "el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones".