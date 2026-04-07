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Guerra en Irán
Guerra en Irán

Pakistán propone pausa de 14 días en la guerra en Irán y abrir Ormuz como gesto clave

Sharif planteó además la necesidad de que todas las partes involucradas en el conflicto observen un alto el fuego de dos semanas

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    Pakistán propone pausa de 14 días en la guerra en Irán y abrir Ormuz como gesto clave
    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. (FUENTE EXTERNA)

    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió una pausa de dos semanas en el conflicto en Medio Oriente y planteó la reapertura temporal del estrecho de Ormuz como medida para facilitar avances diplomáticos.

    En un mensaje difundido en la red social X, Sharif afirmó que los esfuerzos diplomáticos "están progresando de manera constante" y que podrían generar resultados concretos en el corto plazo. En ese contexto, solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extender por dos semanas cualquier plazo vinculado a decisiones sobre el conflicto.

    El jefe de Gobierno pakistaní también instó a Irán a permitir la reapertura del estrecho de Ormuz durante ese mismo período, como un "gesto de buena voluntad" que contribuya a reducir tensiones en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

    Alto el fuego

    Sharif planteó además la necesidad de que todas las partes involucradas en el conflicto observen un alto el fuego de dos semanas "en todos los frentes", con el objetivo de dar espacio a la diplomacia para avanzar hacia una posible terminación del conflicto.

    • El mensaje incluyó menciones directas a figuras clave del entorno político estadounidense, entre ellas el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, así como a otros actores vinculados a esfuerzos internacionales de paz.

    La propuesta se produce en medio de un contexto de escalada regional y tensiones persistentes que han afectado el tránsito marítimo y la estabilidad energética global, mientras distintos actores internacionales intentan abrir canales de negociación.

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