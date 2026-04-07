Irán presenta plan de paz de 10 puntos para poner fin a la guerra

La república islámica señaló en un comunicado difundido junto con una lista de los 10 puntos publicada por los medios estatales que el plan pedirá "el control iraní continuado sobre el estrecho de Ormuz. ( FUENTE EXTERNA )

Irán afirmó este miércoles que su plan de 10 puntos para poner fin a la guerra con Estados Unidos exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones.

La república islámica señaló en un comunicado difundido junto con una lista de los 10 puntos publicada por los medios estatales que el plan pedirá "el control iraní continuado sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento y el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias".

Este contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región, entre otros.

También estipula la liberación de los activos iraníes congelados y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haga vinculante cualquier acuerdo, señala el periódico ABC.

El comunicado del Consejo, recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán, que contemplaba ataques a la infraestructura energética del país si no reabrían Ormuz, y asegura que llega cuando se habían cumplido "casi todos los objetivos bélicos" de Teherán.

Detalles sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Según el mensaje, Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a Estados Unidos, a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había "aceptado estos principios como base de las negociaciones".

"En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante dos semanas, exclusivamente basadas en los principios" del plan iraní, asegura el Consejo de Seguridad.

Trump, en su publicación en redes sociales, confirmó haber recibido esta propuesta y la describió como "una base sobre la cual trabajar para negociar".

El mensaje aclara que esto no significa "el fin de la guerra", que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos por Irán, y que las negociaciones servirán para "finalizar los detalles".

Estas conversaciones iniciarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad, algo que también confirmó Pakistán, y las negociaciones podrán alargarse si ambas partes están de acuerdo.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.