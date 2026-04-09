Irán lanza advertencia: no quiere guerra, pero no cederá derechos

Un musulmán chiíta paquistaní sostiene un retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Karachi, Pakistán, el 8 de abril de 2026. ( EFE )

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, afirmó que su país no busca una guerra, pero advirtió que no renunciará a sus derechos ni dejará sin respuesta a quienes considera responsables de ataques contra su territorio.

En un mensaje difundido este jueves, Khamenei sostuvo que el pueblo iraní ha sido el "vencedor definitivo en el campo de batalla" y aseguró que Irán no permitirá que los "agresores criminales" actúen sin consecuencias.

El líder iraní también indicó que la gestión del estrecho de Ormuz entrará en una "nueva etapa", en medio de la atención internacional sobre esa vía estratégica para el comercio de petróleo.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión regional tras los bombardeos del miércoles en Líbano, que dejaron más de 200 muertos. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó los ataques como un incumplimiento de compromisos que, a su juicio, debilita las negociaciones en curso.

Escalan tensiones

Pezeshkian afirmó que Irán mantendrá su respaldo a Líbano y advirtió que su país responderá a cualquier violación del cese el fuego. En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que el acuerdo incluye a Líbano como parte del entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

Sin embargo, desde Washington, el vicepresidente JD Vance negó que el territorio libanés esté contemplado en el pacto. Israel, por su parte, ha reiterado que continuará sus operaciones contra Hezbolá "donde sea necesario".

Las posiciones divergentes se producen en la antesala de las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Pakistán, en medio de un escenario marcado por versiones contradictorias sobre el alcance del alto el fuego y el futuro de la seguridad en la región.