Irán advierte sobre la importancia de Líbano en el alto el fuego en Oriente Medio

Efectos de los ataques de Israel en el Libano. ( FUENTE EXTERNA )

Irán advirtió este jueves de que Líbano constituye una "parte inseparable" del acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio y dijo que cualquier violación de la tregua provocará una "respuesta firme" por su parte.

"Líbano y todo el Eje de la Resistencia, en tanto que aliados de Irán, forman una parte inseparable del alto el fuego" acordado con Washington y con mediación de Pakistán, dijo en X el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

203 muertos y más de mil heridos en Líbano tras los ataques israelíes

Los ataques israelíes del miércoles contra Líbano dejaron 203 muertos y más de mil heridos, según el balance actualizado del Ministerio de Salud libanés.

Además, por razones de seguridad, el gobierno libanés decidió este jueves prohibir en Beirut las armas de grupos no estatales y pidió "al ejército y a las fuerzas de seguridad que extiendan inmediatamente el control" sobre estas armas, anunció el primer ministro, Nawaf Salam.

Irán descarta restringir su programa de enriquecimiento de uranio

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, descartó restringir su programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos e Israel.

En una entrevista con la agencia Isna, Eslami afirmó que estas demandas "no son más que deseos que quedarán enterrados".

Embajada de Irán retira un mensaje anunciando la llegada de una delegación a Pakistán

La embajada iraní en Pakistán anunció que una delegación del país llegaría el jueves por la noche a Islamabad para las conversaciones previstas con Estados Unidos pero posteriormente borró el mensaje por un error de "agenda", sin confirmar ni desmentir la información.

Al menos 14 alertas por cohetes desde medianoche en el norte de Israel

Al menos catorce alertas por cohetes sonaron desde la pasada medianoche en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano, donde el ejército israelí continúa en guerra abierta con Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el jueves que Israel atacará al movimiento proiraní "en cualquier lugar donde sea necesario".

Homenaje nacional en Irán a Alí Jamenei

Miles de iraníes rinden homenaje este jueves al antiguo líder supremo Alí Jamenei, en el poder en Irán durante casi cuatro décadas y fallecido el 28 de febrero en la primera jornada de la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

Su hijo Mojtaba, que le sucedió a principios de marzo, no ha hecho ninguna aparición pública desde entonces.

Israel dice haber matado al secretario del jefe de Hezbolá

El ejército israelí anunció haber matado el miércoles en un bombardeo en Beirut a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino de Naim Qasem, el jefe de Hezbolá.

Primer contacto telefónico entre ministros de Irán y Arabia Saudita desde el inicio de la guerra

El ministro saudita de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, habló por teléfono este jueves con su homólogo iraní, Abás Araqchi, en el primer contacto oficial entre ambos países desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio.

España reabrirá su embajada en Teherán

España reabrirá su embajada en Teherán, cerrada en marzo por la guerra, anunció este jueves el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, tras la tregua alcanzada entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El ministro indicó que la decisión tiene el objetivo de contribuir, "desde la propia capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz".

Francia y la UE rechazan un peaje en Ormuz

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, rechazó el jueves la idea de un peaje en el el estrecho de Ormuz, mencionada por el presidente estadounidense Donald Trump, considerando que la libertad de navegación es "un bien común de la humanidad", declaró el ministro a una emisora de radio.

En el mismo sentido, la Unión Europea (UE) pidió garantizar la libertad de navegación y dijo que no debe haber "pago ni peaje" amparándose en la libertad de navegación protegida por el derecho internacional.

Francia y Reino Unido piden un alto el fuego en Líbano

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió extender a Líbano el alto el fuego, la "condición necesaria" según él, para que sea "creíble y duradero", mientras que la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo estar "profundamente preocupada" por los ataques israelíes.

Ejército de EEUU seguirá desplegado alrededor de Irán, anuncia Trump

El ejército estadounidense permanecerá desplegado cerca de Irán hasta que se aplique plenamente un "acuerdo real", aseguró el miércoles el presidente Donald Trump, un día después del anuncio de un frágil alto el fuego de dos semanas.

"Todos los buques, aeronaves y efectivos militares de Estados Unidos, con munición adicional, armamento y cualquier otro elemento apropiado y necesario para la persecución letal y destrucción de un enemigo ya substancialmente degradado, permanecerán en su posición en, y cerca de, Irán, hasta el momento en que se cumpla plenamente el alcanzado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.