El Ejército de Israel informó que abatió a Maher Qassem Hamdan, identificado como comandante de las Brigadas de Resistencia Libanesa en el área de Chebaa, en el sur de Líbano, durante una operación realizada el miércoles.

Según el reporte militar, la acción se ejecutó con base en información de inteligencia y tuvo lugar mientras el grupo se desplazaba desde Chebaa hacia la zona de Sidón. En el operativo murieron otras ocho personas que acompañaban a Hamdan.

Vínculos y funciones dentro de la milicia

De acuerdo con el Ejército israelí, Hamdan era responsable de reclutamiento, suministro de armas y financiamiento dentro de esa organización. La institución indicó que las Brigadas de Resistencia Libanesa reciben apoyo de Hezbolá y mantienen vínculos directos con ese grupo.

El comunicado señala que los integrantes de esa estructura participan en acciones contra tropas israelíes y civiles. No se ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del ataque ni sobre posibles bajas del lado israelí.

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Las autoridades israelíes afirmaron que continuarán sus operaciones contra Hezbolá y organizaciones vinculadas en la zona, en el contexto de las tensiones en la frontera sur del Líbano.

Hasta el momento, no se ha informado de reacciones oficiales por parte de las autoridades libanesas ni de Hezbolá.