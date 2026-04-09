Bombardeos israelíes en Líbano hacen que negociaciones "no tengan sentido", afirma presidente iraní

Los bombardeos de Israel en Líbano "hace que las negociaciones no tengan sentido", consideró el presidente iraní, Masud Pezeshkian. ( FUENTE EXTERNA )

Los bombardeos del miércoles en Líbano, que mataron a más de 200 personas, ponen de manifiesto el "incumplimiento de los compromisos" por parte de Israel, lo que "hace que las negociaciones no tengan sentido", consideró el jueves el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

"Nuestros dedos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", agregó en X el mandatario, en vísperas de las conversaciones previstas para este fin de semana entre Washington y Teherán, con la mediación de Pakistán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó por su parte que "Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte inseparable del alto el fuego" concluido con Estados Unidos con la mediación de Pakistán.

Toda "violación del alto el fuego" tendrá "una respuesta firme", advirtió en X.

Desde que se acordó el cese el fuego provisional de dos semanas el martes, Teherán y Washington han ofrecido versiones contradictorias sobre si Líbano está o no incluido en ese pacto.

Ataques "donde sea necesario"

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país atacará al movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá "donde sea necesario".

El miércoles por la noche, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, negó la inclusión de Líbano en el alto el fuego. "Nunca hicimos esa promesa", declaró.

Las autoridades iraníes insisten en que el conflicto libanés sí está incluido en el acuerdo, y citan como prueba la postura expresada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, durante el anuncio de la tregua.

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con vigencia inmediata", publicó el dirigente en la red social X.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, pidió el jueves a su homólogo paquistaní que "confirmara que el alto el fuego incluye al Líbano para evitar que se repitan los ataques israelíes a los que asistimos ayer", según su oficina.